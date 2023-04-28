«أبوظبي الأول»: 3.9 مليارات درهم صافي الأرباح الربعية

أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسة للربع الأول من عام 2023، تحقيق بنك أبوظبي الأول إيرادات بنمو مزدوج الرقم، بفضل استدامة الأعمال، وارتفاع أسعار الفائدة، وقوة تنمية الإيرادات عبر مختلف أعمال المجموعة.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 6.7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 51%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في وقت بلغ فيه صافي الأرباح 3.9 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 60%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5%.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 70%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد استثناء 2.8 مليار درهم من أرباح بيع حصة «ماغناتي» في الربع الأول من عام 2022.

بدورها، بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.1%، مقارنة بـ33.2% خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت مخصصات انخفاض القيمة (صافي) 798 مليون درهم، لتبلغ كلفة المخاطر السنوية 62 نقطة أساس.

وأكد «أبوظبي الأول» مواصلة قوة الميزانية العمومية، بدعم من المعدلات القوية للسيولة ونمو الإقراض، إذ بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 473 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3%، مقارنة بالربع الماضي، وبنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 781 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11%، مقارنة بالربع الماضي، وبنسبة 30%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 316 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالربع الماضي.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 151%، فيما حافظت نسبة القروض المتعثرة على استقرارها عند 3.8%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 101%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «على الرغم من التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، تواصل مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءها المتميز، انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية، ومعدلات السيولة ورأس المال».

وأضافت: «نجحنا خلال الربع الأول في استقطاب نسبة عالية من ودائع المتعاملين بلغت 80 مليار درهم، ما يؤكد متانة العلاقات مع المتعاملين، وتصنيفنا الائتماني المتميز (AA-) أو ما يعادله، باعتبارنا أحد أكثر البنوك أماناً في العالم».

وأضافت: «واصلنا خلال الربع الأول من العام الجاري مواكبة الاحتياجات المتغيّرة للمتعاملين ضمن مختلف الفئات، وسنوظف نطاق أعمالنا الواسع وتخصصنا وشراكاتنا المتميزة والقدرات التحويلية للتكنولوجيا، لبناء مؤسسة مصرفية عصرية تتمحور حول خدمة العملاء وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل».