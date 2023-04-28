«الإمارات الإسلامي» يسجّل أعلى معدلات التوطين المصرفي

حقق «الإمارات الإسلامي» صافي أرباح بلغ 601 مليون درهم للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 74%، معلناً عن تجاوزه هدف التوطين الذي حدده مصرف الإمارات المركزي، وتحقيق واحد من أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي.

ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول من عام 2023، فقد حقق المصرف أداءً تشغيلياً قوياً، إذ ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 74%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية، نتيجة تحسّن مزيج التمويلات والودائع، وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول.

وأكد «الإمارات الإسلامي» أنه بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوّع السليم في مزيج الودائع، فقد واصل تقديم الدعم إلى متعامليه.

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 4% عن نهاية عام 2022، ليصل إلى 77.9 مليار درهم، فيما ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 3% عن نهاية عام 2022، لتصل إلى 49.6 مليار درهم.

وبلغت ودائع المتعاملين 57.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع.

بدورها، بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «في ظل استمرار دولة الإمارات بتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، فإن هذا أسهم في ارتفاع مؤشر ثقة المتعاملين. وانعكس ذلك على زيادة الإقبال على منتجات الأفراد والنمو في الإنفاق باستخدام البطاقات وزيادة ودائع المتعاملين».

وأضاف: «لدينا في (الإمارات الإسلامي) ثقة راسخة بقدرات المواهب الإماراتية، وقد تجاوزنا هدف التوطين الذي حدده مصرف الإمارات المركزي. ونفخر اليوم بتحقيق واحد من أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 38% من إجمالي عدد الموظفين في المصرف».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، صلاح محمد أمين: «حافظت الميزانية العمومية لـ(الإمارات الإسلامي) على قوتها من خلال تحقيق نمو بنسبة 4% في إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 77.9 مليار درهم، ما يشير إلى قوة قدراتنا التشغيلية وإدارة المخاطر التحوطية».

وأضاف: «تُبرز نتائجنا القوية هذه جهودنا المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة إلى متعاملينا، وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام».