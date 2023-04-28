«دي بي ورلد»: 3.7% نمواً إجمالياً في حجم مناولة الحاويات خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن مناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات، وذلك في الربع الأول من عام 2023، بزيادة إجمالية في حجم مناولة الحاويات قدرها 1.4% على أساس سنوي مُعلن، وبزيادة بنسبة 3.7% على أساس المقارنة المثلية.

حجم المناولة

وأفادت «دي بي ورلد» بأن النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الأول من عام 2023 جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لمحطات الحاويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند، الذي قابله أداء أقل جزئياً في أوروبا والأميركتين.

وأشارت إلى مناولة 3.5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في ميناء «جبل علي»، بارتفاع نسبته 2.3% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، ناولت محطات الحاويات 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 0.7% على أساس سنوي مُعلن خلال الربع الأول من عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.3% على أساس المقارنة المثلية.

بداية مشجعة

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «شهدت محفظة أعمالنا العالمية بداية مشجعة العام الجاري، حيث حققنا نمواً في إجمالي حجم المناولة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.7%، ليأتي مرة أخرى متقدماً على معدلات السوق التي يتوقع أن تشهد تراجعاً بنسبة 6.3%».

وأضاف: «يواصل الأداء المتفوق لمحفظتنا في إبراز قوة استراتيجية أعمالنا في المناطق والبلدان المناسبة لتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، بما يعزز القيمة الحقيقية لأصحاب العلاقة».

وتابع: «جاء النمو في الربع الأول مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند. ومع ذلك، كما هو متوقع، تراجع النمو في أحجام الحاويات في بعض المناطق مثل أوروبا والأميركتين، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف الاقتصادية. كما حافظت أحجام المناولة في محطات ميناء جبل علي الاستراتيجي على قوتها، محققة نمواً بنسبة 2.3%».

توقعات مستقبلية

وقال بن سليم: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب تظل غير مؤكدة إلى حد ما، نظراً للبيئة الجيوسياسية، وضغوط ارتفاع معدلات التضخم والتقلب في أسعار العملات، بيد أننا نتوقع أن تحقق محفظة أعمالنا أداءً مستقراً في عام 2023، حيث سيظل تركيزنا على تحقيق العائدات من خلال صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قمنا بها، مع المحافظة على إدارة التكاليف ونمو النفقات الرأسمالية بطريقة فعالة».

«دي بي ورلد» توقعت أداءً مستقراً لمحفظة أعمالها في عام 2023.