مليار درهم الإنفاق على أمن المعلومات في الإمارات خلال 2022

وصل حجم الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات في دولة الإمارات إلى أكثر من مليار درهم، خلال العام الماضي، بنمو نسبته 13.4%، مقارنة بعام 2021، حسب بيانات مؤسسة «آي دي سي» لأبحاث التكنولوجيا والاتصالات.

وقال المدير العام في مؤسسة «فورسكاوت تكنولوجيز» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، حسان القرحاني، إن «الإمارات والسعودية تتصدران المنطقة حالياً في معدلات نمو الإنفاق على أمن تقنية المعلومات، بحسب المؤشرات السوقية التي تم رصدها أخيراً».

وأضاف القرحاني، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته المؤسسة في دبي أمس، أن «الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم، زادت منذ بداية العام الجاري، مستهدفة قطاعات جديدة، أبرزها الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والضيافة والفنادق».

وأشار إلى استثمارات الإمارات الكبيرة في مجال الأمن السيبراني، حيث أسست مجلس الأمن السيبراني الوطني والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، إلى جانب تطبيق العديد من السياسات والقواعد الناظمة، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ما دعم بدروه معدلات الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني لدى مؤسسات قطاعات الأعمال والأفراد العاملين بمختلف شركات القطاعين العام والخاص.

وأوضح القرحاني أن «تبني سياسات الأنظمة والخدمات الذكية في الأبنية والطرق والبنية التحتية في الدولة، واكبه خلال الفترة الأخيرة زيادة في إجراءات الأمن الإلكتروني بشكل أكثر تطوراً، بما يدعم نمو الإنفاق على أمن تقنية المعلومات»، لافتاً إلى الوعي الكبير لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بالنسبة لأهمية الأمن السيبراني.