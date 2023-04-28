«بيومر» الألمانية تفتتح مكاتبها الجديدة في «دبي كوميرسيتي»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، عن افتتاح «مجموعة بيومر» BEUMER group العالمية المتخصصة بالأنظمة اللوجستية، لمكاتبها الجديدة في المنطقة الحرة. وأفاد بيان صادر، أمس، بأن المجموعة ستتمكن عبر هذه الخطوة من دعم نمو عملياتها على مستوى المنطقة في مجال توفير الحلول اللوجستية للمطارات والموانئ والمحطات والمواد الإسمنتية والكيميائية والمعادن والتعدين.

وينسجم هذا الإعلان مع التزام «دبي كوميرسيتي» بقيادة عملية تطور ونمو منظومة التجارة الرقمية، بما يتماشى مع هويتها الاستراتيجية الجديدة، وتحقيقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بدبي خلال السنوات الـ10 المقبلة.

يشار إلى أن «مجموعة بيومر»، تأسست عام 1935 في ألمانيا، ويضم فريق عملها ما يزيد على 5400 موظف في مختلف أنحاء العالم.

وتتجاوز قيمة مبيعات المجموعة أكثر من 1.2 مليار يورو سنوياً، كما تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات متنوّعة ذات الصلة بالخدمات اللوجستية.