«HSBC» يعين إماراتيين في منصبين قياديين

أعلن بنك «إتش إس بي سي» HSBC عن تعيين عبدالفتاح شرف في منصب رئيس مجلس الإدارة لـ«بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود»، ليكون أول إماراتي يتسلم هذا المنصب في تاريخ البنك بالمنطقة، وتعيين محمد عبدالرحمن المرزوقي خلفاً له في منصب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد البنك بأن هذه التعيينات القيادية الجديدة التي تصبح نافذة اعتباراً من الأول من مايو 2023 تأتي ضمن خطة البنك لتسريع نمو أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ستيفن موس: «أتطلع قدماً لمواصلة العمل مع عبدالفتاح شرف في منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وكذلك دعم محمد عبدالرحمن المرزوقي في منصبه الجديد أيضاً كرئيس تنفيذي لبنك HSBC في الإمارات، للبناء على تاريخ وجودنا الطويل في الدولة، وتعميق وتقوية علاقاتنا التاريخية والدفع بها نحو آفاق أكبر في مختلف قطاعات أعمالنا في الإمارات، ضمن سعينا في تنفيذ استراتيجيتنا وتسريع نمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي في»، سمير عساف: «تعكس هذه التعيينات قوة فريق الإدارة التنفيذي للبنك في الإمارات، وكذلك الخبرات الكبيرة لكل من عبدالفتاح شرف ومحمد عبدالرحمن المرزوقي التي أسهمت في دعم نمو وتوسع قاعدة متعاملي البنك على الصعيد الدولي».

ولفت إلى أن خبراتهما ترتكز على الدور الذي لايزال يلعبه البنك في مجال التنمية والتطوير في دولة الإمارات منذ بدء أعماله في الدولة قبل 80 عاماً تقريباً.