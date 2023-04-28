«معرض المطارات» منصّة تربط 200 علامة طيران تجارية

كشفت شركة «آر إكس غلوبال الشرق الأوسط للمعارض»، المنظمة لـ«معرض المطارات» في الفترة من التاسع إلى 11 مايو المقبل، أن المعرض يركز بشكل كبير على موضوعي «الاستدامة» و«الابتكار».

وأضافت أن «الدورة الـ22 للمعرض، ستعمل على تحقيق ربط بين أكثر من 200 علامة طيران تجارية، وأكثر من 100 مشتري من أكثر من 30 مطاراً وهيئة طيران من 20 بلداً». وسيقام على هامش أعمال المعرض، الذي ينظم تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أربعة معارض ومؤتمرات متخصصة بصناعة المطارات.