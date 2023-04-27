بنوك تتيح تمويل السيارات للشركات بـ «فائدة» مخفضة

بدأت بنوك في السوق المحلية، التوسع في تمويل السيارات للشركات، وتقديم تسهيلات مصرفية، منها خفض سعر الفائدة، وسرعة إنجاز الإجراءات التي أصبحت لا تزيد على فترة أسبوع، بعد أن كانت تستغرق نحو شهرين في بعض الحالات، ووجود شكاوى من التحفظ في منح التمويل، وبطء الإجراءات.

وأكد أصحاب شركات لـ«لإمارات اليوم» تلقيهم أخيراً عروضاً جيدة من بنوك، بشأن تمويل سيارات لشركاتهم بفائدة مخفضة تبلغ 3.99%، بعد أن كانت 4.2%، فضلاً عن سرعة تحصيل الموافقات التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق، لاسيما للشركات الصغيرة.

وقال المصرفي تامر أبوبكر لـ«الإمارات اليوم» إن التوجه الحالي للبنوك في تمويل السيارات يركز على الشركات، نظراً لتشبع قطاع الأفراد، ولذلك بادر العديد من البنوك إلى خفض «الفائدة»، وتسريع وتيرة الإجراءات، خصوصاً للشركات الكبيرة، ومن لديها مستندات قوية تتعلق بالتدفق النقدي، والميزانية، والتقييم الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأضاف أبوبكر: «كانت البنوك ولاتزال توافق للشركات الكبيرة على تمويل السيارات دون تأخير، لكن الشركات الصغيرة التي لم يمر على تأسيسها ستة أشهر تحتاج موافقات خاصة قبل منحها التمويل».

وأشار إلى أن تمويل السيارات، سواء للشركات أو الأفراد، لا يتضمن فترة سماح، أو تأجيلاً لسداد القسط الأول لشهر أو أكثر، كما في القروض الشخصية، إذ يتعين على الفرد أو الشركة البدء مباشرة بالسداد من الشهر التالي لشراء السيارة.

وشدد أبوبكر على أن التزام الشركات في سداد التزاماتها البنكية، ثم حصولها على تقييم ائتماني جيد، يسهل كثيراً الموافقات والحصول على التمويل، لافتاً إلى أن من شأن خفض أسعار الفائدة أن ينعش سوق السيارات، ويزيد الطلب من قبل الشركات.