«طيران الإمارات» تفتتح مرفقاً لإجراءات السفر في «دبي المالي العالمي»

افتتحت شركة «طيران الإمارات» مرفقاً لإتمام إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للمتعاملين حجز الرحلات وإنهاء إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة، فضلاً عن التسوق لشراء أساسيات السفر توفيراً للوقت في المطار.

ويتمتع مرفق إجراءات السفر والمبيعات الجديد بموقع متميز ضمن منطقة النخبة «آي سي دي بروكفيلد بليس» بالمركز، حيث يتيح للمسافرين تسليم أمتعتهم في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل الرحلة، والوصول إلى المطار براحة تامة.

ويستطيع متعاملو المرفق، الذي يأتي في إطار استثمارات «طيران الإمارات» المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين، إنهاء إجراءات سفرهم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، ليبدؤوا تجربة سفرهم بخدمة سلسة عبر أكشاك الخدمة الذاتية، أو على «الكاونترات» لدى وكلاء «طيران الإمارات»، أو بأول إجراءات آلية في العالم بمساعدة الروبوت «سارة».

مساحة عصرية

ويعمل نظام إجراءات السفر الآلي المبتكر والمتحرك «سارة» على مطابقة الوجوه بجوازات السفر الممسوحة ضوئياً، وتسجيل المسافرين، وإرشادهم إلى منطقة تسليم الأمتعة.

وبفضل شاشته المسطحة «LCD» التي تعرض أحدث محتوى للوجهة من «طيران الإمارات»، بما في ذلك خريطة شاشة تفاعلية تعمل باللمس، فإن مرفق إجراءات السفر والمبيعات يُعدّ بمثابة مساحة عصرية واسعة توفر الفرصة لحجز التذاكر وتصفح مستلزمات السفر وتسليم الأمتعة وإنهاء الإجراءات، مع خدمة مدفوعة الأجر لصف السيارات لركاب «طيران الإمارات». ويحصل المتعاملون أيضاً على مشورة وعروض من الخبراء حول الوجهات الشائعة، فيما يقدم مستشارو السفر المساعدة لشراء تذاكر الرحلات المستقبلية وإدارة الحجوزات القائمة وشراء الترقيات، إضافة إلى اختيار المقاعد المفضلة وترتيبات الأمتعة الإضافية إذا لزم الأمر.

مرافق راقية

ويستمتع ركاب «طيران الإمارات» الذين يحملون بطاقات صعود صالحة ويرغبون في اكتشاف المنطقة أو قضاء بعض الوقت في الاسترخاء قبل رحلتهم، بالوصول مجاناً إلى مرافق راقية مختارة في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وخصومات حصرية وعروض خاصة عبر مجموعة من المطاعم والصالات الرياضية والمتاجر الفاخرة.

كما يمكنهم الاستمتاع في محيط مركز دبي المالي العالمي بمجموعة متنوعة من الخدمات والتسوق والمأكولات العالمية والمعارض الفنية، بما في ذلك المتنزه الواسع في شارع بوابة المركز. وعندما يحين وقت السفر يمكنهم الوصول مباشرة إلى المطار بسيارة أجرة، أو بخدمة «طيران الإمارات» المجانية «سيارة مع سائق»، أو السير 10 دقائق للوصول إلى محطة مترو المركز المالي والانتقال بسلاسة إلى محطة مترو (المبنى 3) في مطار دبي الدولي.

أحدث إضافة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «إنجاز إجراءات السفر في المدينة هو أحدث إضافة إلى تجربة السفر مع (طيران الإمارات)، ما يؤكد التزامنا بتزويد المتعاملين) بمجموعة خيارات مريحة». وأضاف: «يتيح مرفقنا الجديد في منطقة مركز دبي المالي العالمي لمتعاملينا إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة براحة وسهولة، وتجنب أوقات الذروة في المطار والانتظار في الطوابير».

مزيد من المرافق

وكشف الرضا، في تصريحات صحافية، أن «طيران الإمارات» تدرس افتتاح المزيد من المرافق في دبي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعتمد على مدى الإقبال على المركز الجديد من قبل المتعاملين.

وأوضح الرضا أن المرفق الجديد يعتبر الأول من نوعه في دبي بهذا الحجم والتجهيزات والذي يتيح للمسافرين إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة براحة وسهولة، وتجنب أوقات الذروة في المطار والانتظار في الطوابير. وقال الرضا إنه سيتم التوسع في استخدام نظام إجراءات السفر الآلي المبتكر والمتحرك الروبوت «سارة»، الذي سيتم تطويره بحيث يكون قادراً على وزن الامتعة في مراحل لاحقة.

العطلات في أوروبا تتصدر خطط المسافرين الإماراتيين في 2023

كشفت نتائج دراسة استقصائية واسعة النطاق أجرتها «دناتا للسفريات»، أكبر مزود لخدمات السفر في الإمارات، أن أوروبا تتصدر الوجهات الأكثر طلباً من المسافرين الإماراتيين في عام 2023.

وأجريت الدراسة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وفقاً لبيان صادر أمس.

وأبدى 43% من المشاركين، الذين أفصحوا عن خطط سفرهم وتفضيلاتهم، رغبتهم في السفر إلى أوروبا لقضاء عطلاتهم المقبلة، تليها جزر المحيط الهندي (20%).

وتشمل البلدان الأكثر طلباً على قوائم المسافرين سويسرا وجزر المالديف وتركيا.

ويخطط 28% من المشاركين لحجز رحلات ترفيهية مقدماً، قبل مدد تراوح بين شهرين وستة أشهر، مقارنة بأيام أو أسابيع في السنوات السابقة.

ويحجز المسافرون أيضاً برامج عطلات أكثر شمولاً، حيث أضاف 37% من المسافرين «شامل كلياً» كجزء من برنامج العطلة في عام 2023.

ويعتزم معظم المشاركين السفر خلال يوليو 2023، في حين شملت ذروة السفر الأخرى المتوقعة هذا العام يونيو وأغسطس وديسمبر، بالإضافة إلى أبريل الجاري.