«أراضي دبي»: إصدار 300 ألف «QR Code» للإعلانات العقارية منذ إطلاق «مضمون»

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه تم إصدار 300 ألف رمز استجابة سريعة «QR Code» منذ إطلاق خدمة «مضمون» الإلكترونية الجديدة ضمن نظام «تراخيصي»، المتمثلة في إصدار «QR Code» لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام.

وأكدت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أنه توجد متابعة ورقابة يومية على الإعلانات الصادرة، للتأكد من توافقها مع متطلبات الخدمة الجديدة، مشيرة إلى أنها ألزمت الشركات العقارية بوضع الرمز على الإعلانات اعتباراً من 24 أبريل، وذلك ضمن سياسة حوكمة الإعلانات العقارية.

وشددت على أنه لا يمكن إصدار أي إعلان عقاري عن طريق برنامج «تراخيصي» دون إصدار الـ«QR Code»، مؤكدة أن وجود الرمز إلزامي في جميع الإعلانات، المقروءة منها أو المرئية.

وأشارت «أراضي دبي» إلى أن التزام الشركات العقارية بالخدمة الجديدة، يحول دون تعرّضها لأي مخالفة تترتب على نشر إعلان عقاري دون إصدار الرمز.

ودعت الدائرة المتعاملين والمستثمرين، إلى ضرورة عدم التعامل مع أي إعلان عقاري لا يحمل «QR Code»، حفظاً لحقوقهم، ومنعاً للتعرض لأي عمليات وهمية أو غير ذات صدقية.

وذكرت الدائرة أنه يمكن للمتعاملين التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري عبر «مضمون»، مع إمكانيّة التحقق من خلال عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع «أرضي دبي» مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، والحدّ من الإجراءات والممارسات التي من شأنها تشويه السوق العقارية، وتحقيق الاستدامة في تطوّر القطاع العقاري ونموّه ومواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

يشار إلى أنه يمكن للمتعاملين مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق مع كل إعلان عقاري، للاطلاع على كل المعلومات المصرّح بنشرها ضمن الإعلان، وفي حال تمّ بيع أو تأجير الوحدة العقارية المعلن عنها، فسيُظهر مسح رمز الاستجابة ذلك عبر رسالة تظهر للمتعامل.

كما بإمكان الشركات العقارية استخدام شارة الرمز، من خلال ربطها في منصّات الإعلان والتكامل مع الربط الإلكتروني، فضلاً عن ربطها وتفعيلها عبر نظام «تراخيصي».

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 451 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 35 مبايعة لأراض بقيمة 384.67 مليون درهم، و416 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 819.39 مليون درهم، في حين سجلت الرهونات 663.03 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 19 هبة بقيمة 36.64 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، في حين تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.