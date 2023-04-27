استكمال عملية الصيانة الشاملة لـ «بروج 2» بكوادر إماراتية

أنجزت شركة بروج للبتروكيماويات، بسواعد إماراتية، عملية الصيانة الشاملة لمصنعها «بروج 2» في مدينة الرويس الصناعية، لتعزيز عمليات الإنتاج، وتمكين المنشأة من العمل على النحو الأمثل للدورة التشغيلية التالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الصيانة في «بروج»، الدكتور سيف الحجري، أن الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج للبتروكيماويات في مدينة الرويس الصناعية زادت بنسبة تجاوزت الـ10 أضعاف خلال 20 عاماً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حلول ومنتجات الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الحجري إن أكثر من 6000 موظف ومقاول، بما في ذلك عدد كبير من المهندسين والمديرين الإماراتيين، قد شاركوا في مشروع الصيانة الشاملة لمصنع «بروج 2»، حيث أمضوا ما يزيد على 1.84 مليون ساعة عمل آمنة، مع الالتزام الكامل بقواعد الصحة والسلامة والبيئة تعزيزاً لاستمرارية أعمال الشركة.

وأشار إلى أن عمليات الصيانة الشاملة تمت من قبل موظفين من العديد من الإدارات في الشركة، بما في ذلك إدارة العمليات والصيانة والصحة والسلامة والبيئة والتميز التشغيلي، إضافة إلى المخططين والمقاولين.

وأضاف الحجري: «ساعدتنا عمليات الصيانة الشاملة لمصنع (بروج 2) على تعزيز تحسينات أدائنا التشغيلي، وتأمين التشغيل الآمن خلال الدورة التالية، إذ بلغ إجمالي الأنشطة التي شكلت جزءاً من متطلبات مشروع الصيانة الشاملة أكثر من 31 ألف نشاط، تم تنفيذها استناداً إلى أكثر من 6000 أمر عمل، كما قمنا بصيانة 196 آلة دوارة و486 آلة ثابتة، إضافة إلى إصلاح 1316 صماماً».