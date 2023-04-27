«جمارك دبي».. ضمن الـ 5 الكبار خليجياً لأفضل بيئة عمل للمرأة

نظمت دائرة جمارك دبي احتفالها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023، تحت شعار «المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع».

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، في كلمة رئيسة بالاحتفال، إن «(جمارك دبي) من الجهات الجمركية الرائدة على المستوى العالمي في دعم دور المرأة بتطوير العمل الجمركي، ولذلك أطلقت جائزة المرأة الجمركية الرائدة (الثُريا)، كما استطاعت أن تصل إلى قائمة الخمسة الكبار خليجياً لأفضل بيئة عمل للمرأة».

وأضاف: «تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية مضاعفة، مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، التي بلغت قيمتها في عام 2022 نحو 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17%، مقارنة بعام 2021، ووصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام الماضي إلى 101 مليون مسافر، ما يدفعنا لمواكبة هذه الزيادة السريعة في قيمة التجارة وأعداد المسافرين، بتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة، لتيسير حركة التجارة والسفر، للإسه

ام في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

نزاعات الملكية

وكشف مصبح أن «جمارك دبي» تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة والتعاون البنّاء مع جهات إنفاذ القانون، حيث بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في عام 2022 نحو 388 حالة، شملت نحو 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم، فيما بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في الربع الأول من عام 2023 نحو 112 حالة، شملت نحو 10 ملايين قطعة من البضائع المقلدة، بقيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم.

وتابع: «انطلاقاً من الالتزام بالحفاظ على البيئة في التعامل مع البضائع المقلدة التي يتم ضبطها، نظمت الدائرة في العام الماضي 93 عملية لإعادة التدوير، شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة، فيما نظمت في الربع الأول من العام الجاري 24 عملية لإعادة التدوير، شملت 44 ألف قطعة من البضائع المقلدة».

مبادرات توعية

ولفت كذلك إلى أن الدائرة نظمت 44 مبادرة توعية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة في العام الماضي، شارك فيها ما يزيد على 10 آلاف مشارك، كما تم تقييد 350 علامة تجارية، و160 وكالة تجارية، أما في الربع الأول من العام الجاري، فقد تم تقييد 91 علامة تجارية، و86 وكالة تجارية، كما تم تنظيم 24 مبادرة توعية، وجرى إطلاق «جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية» في المدارس والجامعات لعام 2023.

وتم خلال الحفل عرض فيديو عن دور «جمارك دبي» في حماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى عرض كلمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وكرّم مصبح بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 شخصية العام، حيث ذهب التكريم إلى كل من: مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، ومديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان. كما سلم الجوائز للمدارس الفائزة بـ«جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس».

وكرّم مصبح كذلك الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأكثر المتعاملين مع الدائرة في حماية تلك الحقوق.