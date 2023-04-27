«ديوا» تبحث التعاون في الحوسبة الكمية مع «زانادو» الكندية

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سعيد محمد الطاير، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «زانادو» الكندية المتخصصة في مجال الحوسبة الكمية، الدكتور كريستيان ويدبروك، سبل التعاون في الحوسبة الكمية، لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة من شأنها تحسين كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن الاجتماع، ناقش أيضاً آخر التطورات في مجال الحوسبة الكمية، وتأثيرها على قطاع الطاقة.

وأكد الطاير أهمية الحوسبة الكمية في مواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، مثل تغير المناخ واستدامة الطاقة.