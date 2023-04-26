مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 18 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تداولات أمس، مدعومة باستمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بالتزامن مع استمرار إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية.

وتجاوزت مكاسب الأسهم خلال جلستي الإثنين والثلاثاء 18 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 3.364 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي إلى 3.382 تريليونات درهم بنهاية تداولات أمس.

وتوزعت القيمة السوقية للأسهم المحلية على الجلستين الماضيتين، مسجلة في نهاية جلسة الإثنين مكاسب بلغت 11.2 مليار درهم، فيما حققت في نهاية جلسة الثلاثاء مكاسب بنحو سبعة مليارات درهم.