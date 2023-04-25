وكالات سفر: أسعار تذاكر الطيران خلال مايو في أدنى مستوياتها منذ بداية 2023

كشف مسؤولون في وكالات سفر أن متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات العربية الرئيسة مثل: مصر، الأردن، ولبنان، شهد تراجعاً ملحوظاً للرحلات الجوية المباشرة، لافتين إلى أن أسعار الرحلات خلال مايو المقبل 2023 في أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنه على الرغم من تراجع متوسط الأسعار بنسبة وصلت إلى 25%، مع انخفاض وتيرة الطلب، فإن الأسعار لاتزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، متوقعين ارتفاع أسعار التذاكر مجدداً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، بالتزامن مع ذروة الطلب في موسم الصيف.

تراجع الأسعار

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمواقع شبكية متخصصة في حجوزات الطيران، تراجعاً في متوسط أسعار تذاكر السفر إلى الوجهات العربية الرئيسة بنسب وصلت إلى نحو 20%، وذلك للرحلات المباشرة من دولة الإمارات اعتباراً من بداية مايو المقبل، بعيداً عن أوقات الذروة المعتادة.

وتشمل البيانات في المسح - الذي أجرته «الإمارات اليوم» - أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة بداية مايو 2023، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما تمثل هذه الأسعار التي تخضع للتوافر، أقل الأسعار كلفة، وهي تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية.

تراجع ملحوظ

وقال المدير العام لشركة

«بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «أسعار تذاكر الطيران للرحلات المباشرة من السوق الإماراتية إلى الوجهات العربية الأكثر طلباً، مثل: مصر والأردن ولبنان، تشهد تراجعاً ملحوظاً اعتباراً من الأول من مايو المقبل 2023»، مشيراً إلى تراجع الطلب بعد انتهاء ذروتي السفر، بالتزامن مع إجازة الربيع في مارس الماضي، وعطلة عيد الفطر في أبريل الجاري.

وأضاف سركيس أن «أسعار الرحلات الجوية إلى الوجهات العربية اعتباراً من مايو المقبل، في أدنى معدلاتها منذ بداية العام الجاري، وهي أقل بنسب تصل إلى 25%، مقارنة بمتوسط الأسعار في مارس وأبريل 2023»، مشيراً إلى أنه على الرغم من التراجع الملحوظ في الأسعار، فإنها لاتزال أعلى من معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وأوضح سركيس أن «كلفة السياحة والسفر، بما في ذلك حجوزات الطيران والفنادق عموماً، بدءاً من العام 2020 وحتى الآن، لاتزال أعلى من مستويات عام 2019 (فترة ما قبل الجائحة)».

ولفت إلى أن أسعار تذكر السفر سترتفع مجدداً اعتباراً من الأسبوع الأول من يونيو المقبل، بالتزامن مع بدء إجازات موسم الصيف، متوقعاً ذروة كبيرة في السفر قد تكون الأعلى خلال عام 2023، ذلك أن شريحة من المتعاملين بدأوا منذ الآن حجز رحلاتهم لموسم الصيف، لتفادي الزيادات الكبيرة المتوقعة.

عروض ترويجية

من جانبه، قال المدير العام لشركة

«العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «مع انخفاض مستويات الطلب على السفر الجوي خلال مايو، لاحظنا تراجعاً في متوسط الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بمعدلات الأشهر الأولى من العام الجاري»، مؤكداً أن متوسط أسعار الرحلات الجوية، خلال مايو المقبل، في أدنى مستوياته منذ بداية عام 2023.

وأضاف العوضي أن «شركات الطيران ستكثف من العروض الترويجية بأسعار مخفضة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتشجيع الطلب على السفر»، مشيراً إلى أن هناك شريحة من المتعاملين، خصوصاً الأفراد يفضلون السفر بغرض السياحة وزيارة الأهل عندما تكون الأسعار في مستويات متدنية.

ونبّه العوضي إلى أن الأسعار سترتفع مجدداً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، خصوصاً إلى الوجهات الأكثر طلباً، لافتاً إلى أن شركات الطيران بشكل عام رفعت من حجم عملياتها التشغيلية خلال العام الجاري، مقارنة بمستويات عام 2022، وبالتالي، فإن من المتوقع أن تكون هناك سعة مقعدية كافية قد تخفف من الضغوط على حجم الطلب، وبالتالي أسعار التذاكر.

الحجز المبكر

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إن «أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات العربية هي أقل بنسبة 25% لرحلات مايو المقبل، مقارنة بمتوسط مستويات الأسعار في الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن الأسعار تراجعت إلى مستويات ملحوظة منذ بداية عام 2023.

وأضاف: «مع تراجع أسعار التذاكر، فإن الفرصة متاحة أمام فئات من المتعاملين لقضاء عطلات سياحية أو زيارة الأهل والأقارب، لاسيما في عطلات نهاية الأسبوع»، متوقعاً أن تكون وتيرة الطلب على السفر، خلال مايو المقبل أقل، خصوصاً لسفر العائلات، وبالتالي فإن شركات الطيران ستطرح عروضاً ترويجية بأسعار مخفضة لرفع مستويات الطلب.

وأوضح أن «أسعار الرحلات الجوية لحجوزات يونيو المقبل بدأت بالارتفاع تدريجياً، كلما ارتفع معدل الحجوزات على الرحلة، وبالتالي فإن الحجز المبكر يبقى وسيلة مهمة لتفادي الزيادات في الأسعار»، لافتاً إلى أن وتيرة الزيادة في الأسعار تتفاوت من وجهة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الطلب إلى هذه المحطة والسعة المقعدية التي تشغلها الناقلات الجوية.

أسعار تذكر السفر سترتفع مجدداً اعتباراً من الأسبوع الأول من يونيو المقبل، بالتزامن مع بدء إجازات موسم الصيف.