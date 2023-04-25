مستهلكون: مطاعم ترفع أسعار وجباتها بنسب وصلت إلى 12%

أفاد مستهلكون بأن مطاعم في دبي والشارقة رفعت أسعار وجباتها بنسب متباينة، خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الزيادات التي وصلت إلى أكثر من 12%، شملت سلاسل للوجبات السريعة ومطاعم عربية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنهم لاحظوا أن الزيادات السعرية المتباينة بين المطاعم تمت بشكل تدريجي.

من جهتهم، أرجع مسؤولو مطاعم تلك الزيادات بعد حصولهم على الموافقات الرسمية إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبات، وزيادة كلفة التشغيل، لافتين إلى أن تقليل هامش الأرباح عند العمل تحت ضغط تكاليف إضافية قد يعرض المطعم للخسائر ويهدد استمراريته مستقبلاً.

مطاعم شهيرة

وتفصيلاً، قال المستهلك ماجد سمير، إن سلاسل مطاعم شهيرة للوجبات السريعة في دبي زادت أسعار وجباتها بنسب متباينة وبشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من الأعباء المالية للأسر، لاسيما مع انتشار فروع تلك المطاعم في مختلف المناطق وقاعات الطعام بالمراكز التجارية، ما يجعلها من الخيارات المتاحة للأسر.

وأكدت المستهلكة منى كامل، أن هناك مطاعم في دبي والشارقة رفعت أسعار وجباتها أخيراً، منها مطاعم لسلاسل متخصصة بالوجبات السريعة ومطاعم للوجبات العربية، لافتة إلى أن الزيادات السعرية التي تمت بنسب متباينة بين المطاعم، وصلت إلى نحو 10%.

رفع تدريجي

وذكر المستهلك مصطفى نعيم، أنه فوجئ بأن أحد المطاعم العربية رفع أسعار وجباته من 32 درهماً إلى 35 درهماً، فيما زادت مطاعم أخرى أسعارها من 30 درهماً لتصل إلى 33 درهماً، مشيراً إلى أن الزيادات شملت وجبات مختلفة.

وأفاد المستهلك ياسر حسام، بأن مطاعم عربية وأخرى للوجبات السريعة، إضافة إلى منافذ لبيع القهوة والمخبوزات رفعت أسعارها بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أنها غير مبررة.

وأوضح أن مطاعم عدة رفعت أسعار وجباتها من 40 درهماً إلى 45 درهماً بزيادة بلغت أكثر من 12%، فيما زادت أخرى أسعارها من 33 درهماً إلى 36 درهماً.

موافقات

وقال المستهلك، محمود عبدالرحمن، إن سلاسل مطاعم شهيرة في دبي والشارقة رفعت أخيراً أسعار وجباتها من 28 درهماً لتصل إلى 30 درهماً، ومن 26 درهماً إلى 28 درهماً، لافتاً إلى أنه عندما استفسر من مسؤولين بالمطعم عن سبب الزيادة، أكدوا حصولهم على موافقات رسمية من الجهات المختصة لزيادة الأسعار.

أسباب

من جهته، أوضح مسؤول الصالة في أحد المطاعم العربية، محمود سميح، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، دفع العديد من المطاعم لزيادة أسعار وجباتها تجنباً للتعرض للخسائر أو عدم القدرة على الاستمرار في العمل على المدى الطويل.

وبيّن المدير المسؤول في أحد المطاعم، سامي كرم، أن السبب الرئيس للزيادات السعرية يرجع إلى زيادة كلفة التشغيل، وارتفاع أسعار المواد التي يتم استخدامها في إعداد الوجبات، خصوصاً الدواجن والبيض وغيرها من المنتجات.

واتفق بأن تقليل هامش أرباح المطاعم عند العمل تحت ضغط تكاليف إضافية مرتفعة، قد يعرضها للخسائر وعدم الاستمرارية مستقبلاً.

وقال مدير فرع إحدى سلاسل الوجبات السريعة، اكتفى بالتعريف عن اسمه بـ«ج.م»، إنه تمت زيادة أسعار الوجبات وفق دراسة لمتغيرات كلفة التشغيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما اضطر المطاعم لتقديم طلبات رسمية لزيادة الأسعار.

الزيادات السعرية شملت سلاسل شهيرة للوجبات السريعة ومطاعم عربية.