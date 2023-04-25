«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامج خدمات خاصاً لأصحاب الثروات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس عن إطلاق البرنامج الحصري الجديد «سيغنتشر» من الخدمات المصرفية المميزة، لتلبية احتياجات عملائه من النخبة وأصحاب الثروات.

وذكر البنك في بيان، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي، انسجاماً مع تطور مكانة الدولة لتصبح مركزاً جديداً لأصحاب الثروات الفائقة.

وأوضح البنك أن الاشتراك في البرنامج الجديد، يتطلب دعوة حصرية، ويهدف إلى تعزيز تجربة الخدمة المصرفية المقدمة لتتوافق تماماً مع احتياجات العملاء من أصحاب الثروات الفائقة وأهدافهم، وهم العملاء الذين يحافظون على متوسط رصيد يبلغ سبعة ملايين درهم من الودائع والاستثمارات.

ويسعى البنك من خلال البرنامج الجديد من الخدمات المصرفية المميزة إلى تعزيز القيمة المقدمة لعملائه من النخبة، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية من خلال مجموعة من الخدمات والامتيازات والأسعار التفضيلية المخصصة للمشتركين في البرنامج.

وسيحظى عملاء «سيغنتشر» ببطاقة الخصم «فيزا إنفينيت» الجديدة التي تمنحهم مزايا فائقة ومكافآت الحياة العصرية، وهي ذات تصميم فني مبتكر من أعمال فنان الخط والمصمم وسام شوكت الحائز على العديد من الجوائز.

وسيتمكن عملاء «سيغنتشر» أيضاً من الوصول إلى مدير علاقات أول مخصص للتعرف على احتياجاتهم المصرفية الشخصية، إضافة إلى مستشار أول مخصص لإدارة الثروات وتقديم تحليلات غنية وعميقة لمتطلبات الاستثمار والتخطيط المالي.

وفضلاً عن ذلك، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة من المنتجات والخدمات، حيث يشمل ذلك النظام الداخلي لتداول المشتقات في بنك الإمارات دبي الوطني، والإقراض بأسلوب لومبارد، واستثمار الأصول في الخارج وغيرها الكثير.

وإلى جانب الخدمات المصرفية، سيتمتع عملاء «سيغنتشر» بعضوية إضافية في خدمات «الكونسيرج»، التي تقدم مجموعة شاملة من المزايا.