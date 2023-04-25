جمارك دبي تنجز 5.7 ملايين بيان جمركي في 3 أشهر

كشفت دائرة جمارك دبي، أن البيانات الجمركية سجلت زيادة لتصل إلى 5.7 ملايين بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية التي استثمرت فيها الدائرة خلال السنوات الماضية، لديها القدرة والكفاءة على إنجاز نحو 63 ألف بيان جمركي يومياً.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن منصة مساحة العمل الذكية تعمل على تسريع وتسهيل البيان الجمركي، لتختصر وقت إنجازه إلى أقل من أربع دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل على الشركات.

تحسين الخدمات

وأضاف مصبح في بيان صادر أمس، أن طلبات حجز موعد تفتيش، ارتفعت لتصل إلى 176 ألف طلب بزيادة 16.5% مقارنة بـ151 ألف طلب للربع الأول من العام الماضي، مؤكداً أن «جمارك دبي» تعمل على تحسين الخدمات وتطوير القدرات وتسهيل الإجراءات، كما تعمل أنظمتها على مدار الساعة دون توقف، فضلاً عن استشراف مستقبل القطاع الجمركي، لتشارك الدائرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتابع مدير عام «جمارك دبي»: «لطالما تميزت دبي بأنها سباقة في تطور الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات اللوجستية لاستقطاب الأعمال والتجارة والمال»، لافتاً إلى أن مشروعات عملاقة، مثل ميناء راشد وجبل علي وقرية الشحن والمطار، تعد من المشروعات التي تدعم رؤية دبي واستراتيجيتها بأن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

تخليص البضائع

وأفادت «جمارك دبي»، بأن العمل الجمركي من خدمات تقديم البيان الجمركي وتخليص البضائع والتفتيش، مستمر على مدار الساعة 365 يوماً بالسنة ودون أي توقف بما في ذلك أيام العطل والإجازات الرسمية، حيث وفرت الدائرة للمتعاملين منصات ذكية تمكنهم من إنجاز الخدمات الجمركية من أي مكان حول العالم وفي أي وقت، ووصلت نسبة إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية إلى 100% خلال الربع الأول من العام الجاري.

• %100 نسبة إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية لـ«جمارك دبي» خلال الربع الأول.

«مرسال 2»

يوفر «مرسال 2» النظام الجمركي الذكي المتكامل الذي ابتكرته وطورته دائرة جمارك دبي، مختلف الخدمات الجمركية للمتعاملين، منها التسجيل والتخليص والحصول على الترخيص وإجراءات الدفع الإلكتروني دون أي استخدام للأوراق.

ويعد التحديث المستمر لنظام «مرسال 2» نقطة انطلاقة محورية لتوفير مزايا أساسية للمتعاملين، تمكنهم من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية، حيث يمكن النظام من إنجاز 98% من المعاملات دون أي تدخل بشري.

