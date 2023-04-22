موسم العيد والانخفاضات السعرية ينشطان مبيعات مشغولات الذهب

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ"الإمارات اليوم" بأن الأسواق شهدت أخيرا نشاطا في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم من اقبال بعض المتعاملين لشراء هدايا بمناسبة عيد الفطر، لافتين إلى أن تراجع أسعار المعدن الأصفر حفز عدد من المتعاملين على الاقبال على شراء المشغولات.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضات في مؤشراتها نهاية الأسبوع الماضي بقيم تراوح بين 4 و5.25 دراهم، لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبدوره، قال مدير المبيعات في محل "دهكن للمجوهرات"، أشوك بوينت، إن "الأسواق شهدت تحسنا ونشاطا في الطلب خلال الفترة الأخيرة على مبيعات المشغولات الذهبية وذلك بدعم الاقبال على شراء الهدايا بمناسبة عيد الفطر، والانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيرا، عقب سلسلة من الارتفاعات السعرية المتتالية"، لافتا إلى أن "نشاط المبيعات شهد أيضا معدلات اقبال لافتة لسائحين وزائرين يقضون عطلة العيد في الأسواق المحلية".

ومن جهته، قال مدير المبيعات في محل "مجوهرات الفنان"، ديليب بتني، إن "الإقبال على مبيعات المشغولات الذهبية بدأ في التحسن بمعدلات متباينة خلال الفترة الأخيرة، فيما من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، مع طول فترة عطلة العيد ومع توجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات خلال العطلة"، لافتا إلى أن "الانخفاضات السعرية تعد عاملا مساعدا على الاقبال على الشراء.

وأعتبر مدير محل "ريكيش للمجوهرات"، ريكيش داهناك، بأن "المبيعات سجلت مؤشرات تحسن على المشغولات الذهبية والمجوهرات وذلك بدعم الاقبال الملحوظ لعدد من المتعاملين والزائرين لشراء الهدايا لأسرهم بمناسبة موسم عيد الفطر، وخصوصا في ظل تسجيل المعدن الأصفر لمعدلات تراجع سعري محفزة خلال الفترة الأخيرة".



أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات تراوحت قيمتها بين 4 و5.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطا 242.5 درهما، بانخفاضات قيمتها 5.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 224.75 درهما، بتراجع قدره 4.75 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 217.5 درهماً، بانخفاض بلغ 4.75 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 186.5 درهماً، وبتراجع بلغ 4 دراهم.