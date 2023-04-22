"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلات الخرطوم حتى نهاية مايو
قالت "طيران الإمارات" إنه تم إلغاء جميع رحلات الشركة من وإلى الخرطوم حتى 31 مايو، بسبب تدهور الأوضاع هناك.
وأضافت في بيان على موقعها الشبكي: لن يتمكن المتعاملون المسافرون على رحلات المتابعة مع طيران الإمارات وفلاي دبي إلى السودان من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر.
وتابعت الشركة: نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا الإجراء لمتعاملينا ويجب على المتعاملين المتأثرين بهذا القرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر التواصل معهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة.
و يمكن أيضا للمتعاملين الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي لمعرفة خيارات إعادة الحجز.
وأوضحت: نراقب الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم فيما يتعلق بتشغيل طيران الإمارات وسيتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب.
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