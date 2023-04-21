خام «مربان» يعزز مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة

نجحت دولة الإمارات، ممثلة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعلى مدار عامين في إحداث تحول كبير في طريقة بيع النفط في المنطقة، منذ أن بدأت «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، بتداول عقود خام «مربان» في 29 مارس 2021 حتى الآن، ما عزز مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.

وأفاد تقرير صادر عن شركة «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقرها في أبوظبي، بأنه تم تداول نحو 1.5 مليار برميل من خام «مربان» منخفض الكربون خلال العام الأول في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، ما يشير إلى تداول نحو ثلاثة مليارات برميل من الخام بعد عامين منذ التداول.

وتوقعت «أدنوك» في وقت سابق أن تصل صادرات خام «مربان» إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً بشهري يناير وفبراير 2023.

صادرات

ووفقاً للتقرير، تترقب «أدنوك» ارتفاع حجم صادرات خام «مربان» الخفيف بوتيرة مطردة عام 2023، حيث يُعد الخام الأكبر في الدولة من حيث الحجم، ويمثل قرابة نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.

وتعتزم شركة «أدنوك» زيادة الإنتاج إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، فيما سيمثل خام «مربان» نصف الإنتاج المستقبلي للشركة.

أهم الخامات

ويكرر خام «مربان» ويباع في دولة الإمارات، ويتم تداوله مع أهم خامات النفط العالمية القياسية، ما يتيح التحوط من التقلبات ضمن بورصة تتسم بالشفافية، وتخضع للوائح والقوانين التنظيمية.

وأكدت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، أنه ومع إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وتداول عقود «مربان» الآجلة، قدمت هذه الخطوة نظام تسعير أكثر شفافية لعملاء «أدنوك»، وحققت مزايا متبادلة للمنتجين ولصناعة التكرير على حد سواء.

طموح

وأوضحت الورقة أن تداول عقود «مربان» الآجلة قد عزز طموح دولة الإمارات لتحويل مواردها الهيدروكربونية إلى نقد سريع؛ للتأهب لأي تقلبات في الطلب على النفط، لاسيما مع التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة.

وأكد مركز «إنترريجونال» أن طرح خام «مربان» للتداول في البورصة أظهر توجهات جديدة لدولة الإمارات لبيع النفط، لتصبح العقود المستقبلية للنفط الإماراتي المعيار الرئيس للبيع في المنطقة.

وأضاف أن طرح خام «مربان» للتداول عالمياً، أسهم كذلك في بناء مخازن جديدة للنفط، والتي تضمن وجود خام «مربان» في متناول الأسواق العالمية، لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات في المستقبل.

دعم

لاقى تداول العقود الآجلة لخام «مربان» دعماً من تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، والتي انضمت كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، وهي: «بي بي» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«إنيوس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال للطاقة» و«فيتول».