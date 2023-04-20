«دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية» يشهدان تنفيذ 34 صفقة كبيرة خلال رمضان

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تنفيذ 34 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 237 مليون درهم خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات الأسواق، فقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر رمضان 2023 تنفيذ 32 صفقة كبيرة على عدد 119.5 مليون سهم بقيمة 204.8 ملايين درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في «أبوظبي للأوراق المالية» 28 صفقة على أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 168.5 مليون درهم وأربع صفقات على «حياة للتأمين» بنحو 36.3 مليون درهم.

وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقتين كبيرتين خلال شهر رمضان 2023 بقيمة إجمالية ناهزت 32.4 مليون درهم على عدد 9.44 ملايين سهم.

ونفذت الصفقة الأولي على أسهم «بنك دبي التجاري» لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم، فيما كانت الصفقة الثانية على أسهم «الإمارات للمرطبات» لعدد 9.04 ملايين سهم بقيمة 30.7 مليون درهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.