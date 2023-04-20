الإمارات تستضيف مقر المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وقّع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) محافظ الإمارات لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس البنك، جين لي تشون، اتفاقية تهدف إلى وضع الإطار القانوني لاستضافة مقر المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، وهو أول مكتب خارجي له، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس البنك حالياً إلى دولة الإمارات. وجاء التوقيع على الاتفاقية في وقت تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في «مدينة إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.