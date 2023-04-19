مدرسة 42 أبوظبي تنظم " هاكاثون " للأمن السيبراني

نظمت (مدرسة 42 أبوظبي) مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي وشركة "بيكن رد"، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة “ هاكاثون ” للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 70 طالبا وطالبة من مواطني الدولة ومختلف أنحاء العالم من مدرسة 42 أبوظبي.

قدم الهاكاثون نشاطاً عملياً للطلاب تضمن إعداد نظام من شأنه المساهمة في تحليل متجر إلكتروني، واكتشاف الثغرات الأمنية فيه، وفهم الطريقة التي يحاول فيها المهاجمون التلاعب في برمجياته.

وخاض الطلاب خلال الهاكاثون تحديات مختلفة واستعرضوا حلولهم الأمنية المبتكرة وساهمت الفعالية التي استمرت يومين في إتاحة الفرصة لطلاب المدرسة لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات البرمجية في مجال الأمن السيبراني.

تأتي استضافة هذا الهاكاثون في مقر 42 أبوظبي ضمن جهود المدرسة لإثراء تجربة تعلم طلابها وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة ليصبحوا محترفين في المجالات الرقمية بما يساهم في تمكينهم من الحصول على فرص تساهم في تطوير مسيرتهم المهنية في عالم البرمجة.

وتواصل مدرسة 42 أبوظبي العمل على تمكين طلابها من لعب دور محوري في مسيرة التحول الرقمي على مستوى إمارة أبوظبي وبناء جيل من المبرمجين المدفوع بالتقنية لريادة الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار.

وكرم الهاكاثون أبرز الحلول المبتكرة التي قدمها طلاب المدرسة وحصدت الطالبة إيليا مزورين المركز الأول، يليها الطالب حسين عوض في المركز الثاني، والطالب يوناتون موجز في المركز الثالث.

وتجسد مدرسة البرمجة 42 أبوظبي التي تأسست عام 2020 نوعاً جديداً من مدارس البرمجة الحديثة والمبتكرة ، وتعدّ إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد.