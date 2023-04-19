مكتوم بن محمد: القطاع العقاري يشهد معدلات نمو قياسية منذ بدايات العام الماضي الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد دبي

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اطلعت على نتائج أداء القطاع العقاري في دبي للربع الأول من 2023 حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 157 مليار درهم بارتفاع تصل نسبته 80% عن الربع الأول في 2022.

وتابع سموه " القطاع العقاري يشهد معدلات نمو قياسية منذ بدايات العام الماضي الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد دبي ومستقبل هذا الاقتصاد لتحقيق الريادة العالمية فيه وفق أجندتها الاقتصادية D33".