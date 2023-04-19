مطارات أبوظبي تتوقع تزايد حركة السفر خلال عطلة عيد الفطر

نشرت مطارات أبوظبي اليوم أعداد المسافرين المرتقبة خلال عطلة عيد الفطر نظراً لتزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي (AUH).

وتتوقع مطارات أبوظبي أن يعبر 500,000 مسافراً من مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل، على متن 2,800 رحلة متجهة إلى 105 وجهة في 57 دولة.

وعليه، تذكّر مطارات أبوظبي المسافرين باتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد.

قبل التوجه إلى المطار:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتك قبل التوجه للمطار.



يرجى التأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.



ننصح بالتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات.



ننصح بتناول قدر كافي من السوائل خلال الأوقات المزدحمة.



ننصح بارتداء ملابس مريحة يوم السفر.



للاطّلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر لوجهتك، يُرجى التواصل مع شركة الطيران المعنية