تقرير: متوسط الإيجار في دبي يرتفع بنسبة 18% في الربع الأول

أعلنت "بروبرتي فايندر" عن نتائج أحدث تقارير "ماركت ووتش" الذي يرصد أبرز اتجاهات السوق العقارية.

وسجل الربع الأول من العام الحالي رقمًا قياسيًا من حيث الأداء الربعي خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد عمليات المبيعات المسجلة بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 30,952 معاملة مقارنة مع 20,352 للفترة ذاتها من العام 2022.

وحقق سوق دبي العقاري أعلى أداء ربع سنوي على الإطلاق، بفضل الأداء الاستثنائي لمعاملات بيع العقارات على الخارطة، إذ سجلت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي رقمًا قياسياً جديدًا بلغ 15,948 خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 8,467 خلال الربع الأول من العام 2022.

وإلى ذلك ارتفعت إيجارات الشقق في دبي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المتوسط، ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 18%، علمًا أن عائد الاستثمار كان مرتفعًا في مختلف أنواع الشقق في نفس الوقت.

وكانت كل من دبي هيلز إستيت وداماك هيلز 2 والبرشاء وجميرا وداماك هيلز من بين أفضل الخيارات للمستأجرين، حيث كانت داماك هيلز واحدة من بين أكثر المناطق ربحية، نظرًا لزيادة عائدات الإيجار. وبالمثل، ارتفع متوسط أسعار إيجار الفلل في دبي بحوالي 29% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.



وعلى مستوى الأسعار ارتفع متوسط السعر المطلوب للشقق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022.

وسجلت أسعار الفلل زيادة لافتة بلغت 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأما بالنسبة لقطاع الإيجار، فقد حافظت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي (داون تاون) وقرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا على مكانتها كخيار مفضل لاستئجار الشقق خلال الربع الأول من العام 2023.