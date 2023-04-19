أحمد بن سعيد: مطارات المنطقة تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها كأفضل المراكز العالمية

تنطلق في دبي خلال الفترة من التاسع إلى 11 مايو المقبل، أعمال الدورة الـ22 من «معرض المطارات»، المنصّة السنوية الأضخم من نوعها في العالم على صعيد أعمال صناعة المطارات، في وقت يحتفل فيه «منتدى قادة المطارات العالمية» بانعقاد دورته الـ10 كفعالية مشتركة تقام على هامش أعمال المعرض.

وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 40 من قادة الطيران والمطارات في حلقات نقاش، تتناول موضوعات تتمحور حول إدارة الحركة الجوية، وأمن المطارات، والمناولة الأرضية، والاستدامة.

ويشارك في المنتدى رؤساء تنفيذيون، وكبار مديري الشركات التقنية والمعلوماتية والعمليات، إضافة إلى متخصصين وخبراء استراتيجيين في مجالات أمن المطارات، وأمن الطيران، وأمن المسافرين، وعمليات المطارات.

وسيوفر رؤى حيوية حول التقنيات التعطيلية، والأمن السيبراني، وامتثال البيانات، وإدارة المخاطر، وإدارة المطارات، وتخطيط الأمن والسياسة، فيما من المنتظر أن تضع نخبة من الخبراء الخطوط العريضة لـ«خريطة طريق» ترمي إلى تحقيق الاستدامة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

تحول سريع

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الامارات» والمجموعة: «تمر صناعة المطارات العالمية بتحوّل سريع، من خلال اعتماد التكنولوجيا الجديدة والابتكار، والتركيز المتجدد على الاستدامة، لتوسيع الطاقة الاستيعابية مع تعزيز الكفاءة والسلامة والأمن والتجربة الكلية في المطارات».

وأضاف سموّه أن «أفضل المطارات في الشرق الأوسط، والتي لعبت على مر السنين دور من يرسي التوجهات، تجد نفسها الآن في واجهة من يقود التغيير.

وبالنظر لحقيقة أن مطارات المنطقة تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها كأفضل المراكز العالمية، واستقطاب العديد من المسافرين، فإنها تستثمر في أحدث التقنيات والمفاهيم، مثل القياسات الحيوية وإنترنت الأشياء، وأخيراً الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة مطار تفوق توقعات المتعاملين معها، ولجعل الطيران مستداماً، والبقاء في صدارة المنافسة».

ابتكارات الطيران

من جانبها، قالت مديرة المعرض في شركة «آر إكس غلوبال» - (ريد للمعارض)، مي إسماعيل، إن «(منتدى قادة المطارات العالمية 2023) سيتعمق في مناقشة مستقبل ابتكارات الطيران وتجربة المسافرين، حيث من المقرر أن تغطي مناقشات المنتدى مختلف الاتجاهات الرائدة والتطوّرات التكنولوجية التي تعيد تشكيل هذا القطاع، مثل الأمن البيومتري، وتسجيل الوصول عبر الأجهزة المحمولة، ونظم تتبع الأمتعة». وأكدت أن هذه الفعالية المرتقبة ستكون بمثابة منصّة تربط صانعي القرار من المطارات وشركات الطيران وهيئات الطيران المدني أثناء استكشافهم للطرق الكفيلة بتعزيز الابتكار في المطارات على مستوى العالم.