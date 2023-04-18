"هينلي آند بارتنرز": دبي الأولى إقليمياً و20 عالمياً في أعداد الأثرياء

تصدرت دبي في قائمة المدن الأكثر ثراءً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت المرتبة الـ20 عالميًا بين أغنى المدن في العالم، وفقًا لتقرير شركة "هينلي آند بارتنرز" العالمية لعام 2023.

وأشار التقرير إلى أن دبي تضم أكثر من 68,400 مليونير، إضافةً إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديراً.