الشارقة: 21,486 معاملة عقارية بـ 5.9 مليارات درهم في الربع الأول من 2023

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 حيث وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21,486 معاملة بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم فيما بلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 1.7 مليار درهم وذلك وفقا لتقرير التصرفات العقارية الذي كشفت عنه دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن الربع الأول من العام الجاري شهد حركة نشطة وملحوظة في أداء القطاع العقاري في الإمارة سواء من حيث عدد العقارات المتداولة أو القيمة النقدية لحجم التداول وساعد في ذلك الشروع في بناء مشاريع عقارية جديدة تُضاف إلى المشاريع السابقة التي أنجزت أو يجري العمل على الانتهاء منها حاليا وهو الأمر الذي ساهم في نمو القطاع العقاري في الإمارة ويؤكد على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وأوضح الشامسي أن القطاع العقاري في الإمارة يقوم على قاعدة قوية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذين حرصا على بناء قطاع عقاري قادر على تخطي مختلف الظروف والتحديات لتؤكد الإمارة مركزها المحوري في المنطقة ولتبقى على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

وأعرب مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع العقاري في الإمارة بسبب السياسات الشفافة والخطط الاستراتيجية المدروسة التي تنتهجها الإمارة والتي تعكس مدى حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان مصالح القطاعات المختلفة وخدمة سوق العمل وكافة المشاريع والاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وأوضح التقرير ارتفاع معاملات البيع بنسبة 12.5% حيث وصل عدد المعاملات إلى 2,005 معاملة مقارنة بـ 1,738 معاملة عام 2022 وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 17.8مليون قدم مربعة.

وشملت معاملات البيع في مدينة الشارقة 88 منطقة تمت من خلال 1,693 معاملة وبإجمالي قيمة تداول 2.5 مليار درهم و استحوذت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث العدد والقيمة بواقع 400 معاملة بيع تمثل 23.6% من إجمالي معاملات البيع في المدينة وبقيمة تداول بلغت 649.5 مليون درهم تلتها منطقة الخان بعدد 189 معاملة بيع بقيمة 373 مليون درهم ثم منطقة الرقيبة بـ 141 معاملة وبقيمة 184 مليون درهم.