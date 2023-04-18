"الياه سات" تفوز بجائزة الابتكار من جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية عن خدمة الثريا للإتصال المتنقل Push-To-Talk

فازت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، بجائزة الابتكار لحلول الاتصالات المتنقلة خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية 2023 عن خدمة Push-To-Talk التي طورتها شركة "الثريا" للاتصالات، الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية.

وحازت خدمة Push-To-Talk على إعجاب لجنة التحكيم بفضل قدرتها على إدارة الاتصالات متعددة القنوات بين فرق العمل في مواقف تتسم بالصعوبة وضمن قطاعات متنوعة بما في ذلك المجالات العسكرية، خدمات الطوارئ، المرافق والمنظمات غير الحكومية وغيرها. ويتيح هذا الحل إجراء اتصالات سلسة بتكلفة منخفضة مع مدى يتجاوز مجال الرؤية ويتميز بتحسينه للخصوصية والإنتاجية وقابلية التشغيل البَيني. ويستطيع المستخدمون بفضل خدمة Push-To-Talk أداء مهامهم اليومية بطريقة آمنة وفعالة بضغطة زر.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، عند تسلمه للجائزة.. " يسرنا حصول الياه سات على جائزة جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية لفئة ابتكارات الهواتف الأرضية. ونفخر في الياه سات بتطويرنا للتقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتخطى الحدود في مجال اتصالات الأقمار الصناعية وتُمكّن المستخدمين من إنجاز العديد من المهام. وتُعد خدمة Push-To-Talk مثالاً رائعاً على كيفية تزويدنا للمستخدم النهائي بالأدوات التي يحتاجها للعمل بفعالية في أكثر الظروف صعوبةً حيث يُمكن للاتصالات الواضحة والموثوقة إحداث الفارق في المواقف الصعبة وأن تكون سبباً في إنقاذ حياة".

يذكر أنه تم بالفعل توفير خدمة Push-To-Talk بنجاح في بيئات عمل مختلفة وقطاعات متنوعة في الشرق الأوسط، والتي تشمل المجالات البحرية والنفط والغاز والتعدين والقطاع العسكري والنقل وخدمات الاستجابة الطارئة وغيرها الكثير. ويتم استخدام الخدمة على نطاق واسع ضمن قطاع الطاقة لتوسيع نطاق عمليات الراديو لإدارة القوى العاملة المتنقلة بفاعلية. وتستطيع الخدمة التبديل بسهولة بين الأقمار الصناعية والخلوية والشبكة المحلية لمنع أي فقدان للاتصال. ويتوافق نظام خدمة Push-To-Talk من "الثريا" مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية لخدمات الاتصال الراديوي الأرضي المتنقل كونه لا يتطلب تكاليف غير معلومة للبنية التحتية الأرضية، كما يدعم أيضاً تشفير الصوت.

وكانت خدمة Push-To-Talk للصوت والتتبع البحري الرائدة، والتي تتكوّن من محطة Thuraya MarineStar وخدمة SatTrack، فازت في العام 2022 بجائزة جمعية مستخدمي الأقمار الصناعية لابتكار حلول اتصالات الأقمار الصناعية عن حل ESG Innovation Impact. وتتخذ الجمعية العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وهي منظمة غير ربحية، تُكرّس أعمالها لتعزيز ابتكار وتطوير حلول اتصالات الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الجائزة تتويجاً للنجاح الأخير الذي حققته شركة "الثريا" للإتصالات من خلال حلولها الرائدة في مجال الصوت والتتبع البحري، من خلال خدمة Thuraya MarineStar وخدمة SatTrack، حيث فازت بجائزة MSUA للابتكار عبر الأقمار الصناعية لتأثير ESG Innovation Impact في عام 2022، ومن المقرر أن يتم استعراض هذه الحلول الرائدة في معرض SeaAsia الذي سيعقد في سنغافورة في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، في جناح "B2-L21".