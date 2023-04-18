سهم الاتحاد العقارية يقفز قرابة 10% بعد إقرار العمومية تسوية مالية مع مسؤولين سابقين بالشركة

قفز سهم الاتحاد العقارية قرابة 10% خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إقرار تسوية مع مسؤولين سابقين بالشركة تتضمن دفعهم مبلغ 620 مليون درهم.

وبحلول الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت دبي، ارتفع سهم الاتحاد العقارية تحديدًا بنسبة 9.7% بما يعادل 0.02 درهم بالغا مستوى 0.27 درهم بعد تنفيذ 532 صفقة من خلال حجم بلغ 68.97 مليون سهم محققًا ما قيمته 18.08 مليون درهم.

ووافق مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الاثنين على إبرام الشركة اتفاقية تسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين بصفتهم أطراف التسوية، على أن يتم رفع التسوية بعد العمومية إلى مجلس الإدارة، للمضي قدماً في الإجراءات حسب القوانين المتبعة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.

ووفق ما ناقشته العمومية، ستتم التسوية التي أقرها الطرفين، عبر سداد دفعتين نقديتين من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، بقيمة 620 مليون درهم، موزعة بواقع 300 مليون درهم على ستة أقساط شهرية بقيمة 50 مليون درهم لأمين (escrow agent).

وتتم التسوية خلال 6 أشهر، حيث سيتم استيفاء هذا المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية، وسيتم دفع 320 مليون درهم بعد عام واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية وسيتم استيفاء هذا المبلغ عن طريق بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأوراق المالية.

كما توافق أطراف التسوية على إرجاع المبنى الرئيسي للشركة وتسجيله تحت اسم الاتحاد العقارية. ووافق أطراف التسوية على إعادة سيارة رولز رويس التي كانت مملوكة للشركة التابعة، واتفق الطرفان على تعيين وصي ليكون مسؤولاً عن جميع الوثائق المتعلقة بأي أصول منقولة وغير منقولة لأطراف التسوية وترتيب بيعها.

واتفق أطراف اتفاقية التسوية على تعيين أمين الصندوق escrow agent لتكون من بين مهامه تحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة وتحويلها إلى الاتحاد العقارية بعد استيفاء شروط معينة منصوص عليها في الاتفاقية وسيحتفظ الأمين بجميع المستندات المتعلقة بالتسوية. وتخضع اتفاقية التسوية لقوانين دولة الإمارات وسيكون لمحاكم الدولة اختصاص غير حصري للنظر في أي نزاع ينشأ بموجبها.

وأقرت العمومية جميع البنود المدرجة في الاجتماع من بينها استمرارية الشركة وفقاً لقانون الشركات، كما أطلعت المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة، وانتخاب أعضاء جدد، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الخارجي.

وأكدت شركة الاتحاد العقارية على مضيها قدما خلال العامين المقبلين في بيع الأصول غير الأساسية، على أن يولد ذلك سيولة إضافية تبلغ مليار درهم، وشددت الشركة على التزامها بتحسين محفظتها لتأجير التجزئة، وتحسين مجتمع موتور سيتي.