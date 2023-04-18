«إمباور» تحدّث محطة «جي بي آر» بـ 102 مليون درهم

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة، وذلك من خلال إرساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن من المتوقع الانتهاء من عمليات التحديث للمحطة، التي تخدم 76 برجاً و9000 مسكن و2000 وحدة فندقية، خلال عام 2025.

وتعد عمليات التطوير والتحديث لمحطة «جي بي آر» التي تنتمي للجيل الثاني من المحطات، الثالثة من نوعها خلال الـ19 عاماً.

وكان قد جرى تحديث محطة «جي بي آر»، للمرة الأولى في عام 2016 باستخدام مياه الصرف المعالجة، أما التحديث الثاني لها، فكان بإضافة خزانات تخزين الطاقة الحرارية بطاقة إضافية تصل إلى 10 آلاف طن تبريد، فيما التحديث الثالث يجري العمل عليه من خلال تطوير أبراج التبريد لكفاءة أكبر.

وأكدت المؤسسة أن عمليات التطوير تأتي في إطار استراتيجية معتمدة لتحديث البنية التحتية لمحطاتها ولتحسين كفاءة عملياتها، ما سيؤدي إلى نتائج مميزة، أبرزها تأمين تبريد المناطق الصديق للبيئة بجودة عالية.