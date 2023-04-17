دبي الثانية عالمياً في البحث عن إقامات فندقية في الربع الأول

حلّت دبي في المركز الثاني كأكثر وجهة دولية في العالم طلباً على الإقامات الفندقية السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بالتزامن مع الموسم السياحي النشط في الإمارة، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، استناداً إلى عدد مرات البحث.

وتفوقت الإمارة في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات مثل لندن، نيويورك، لاس فيغاس، أمستردام، طوكيو، روما، برشلونة، وغيرها، فيما حلّت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الأول على المؤشر. ووفقاً لقاعدة بيانات «غوغل»، فقد حلّت دبي أيضاً في المركز الثالث في معدل البحث عن رحلات جوية من مختلف أسواق العالم خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى استمرار قوة الطلب السياحي والسفر إلى دبي وجهة سياحية دولية، إذ حلت الإمارة أيضاً ضمن قائمة أكبر خمس وجهات نمواً في معدلات الطلب. وقد أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت أكثر من 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة مع 2.19 مليون سائح زاروا دبي في الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها نحو 41.5%.

وبحسب بيانات للدائرة، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات نمو قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي 2022، في وقت تخطت مؤشرات كل من: معدل الإشغال الفندقي، عدد الغرف الفندقية، الليالي المحجوزة، معدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، واقترب عدد الزوار من مستويات عام 2019 (قبل الجائحة) بفارق ضئيل.