توزيعات الشركات المدرجة في «دبي المالي» تتضاعف 3 مرات منذ عام «الجائحة»

تضاعفت توزيعات أرباح الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنحو 3.11 مرات منذ عام 2020، وهو العام الذي تأثرت فيه أسواق الأسهم بانتشار جائحة كورونا، وذلك من 7.94 مليارات درهم، لتصل إلى 24.71 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وخلال آخر خمس سنوات، وتحديداً منذ نهاية عام 2018، الذي كانت فيه قيمة توزيعات الشركات المدرجة بسوق دبي المالي نحو 12.32 مليار درهم وحتى نهاية عام 2022، ارتفعت بنسبة 100.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 137.6% مقابل 10.40 مليارات درهم بنهاية عام 2021.

وجاء ارتفاع التوزيعات النقدية لتلك الشركات خلال عام 2022 بدعم من زيادة وتيرة الإدراجات الجديدة لأكثر من ست شركات، إضافة إلى توزيعات «إعمار للتطوير»، بعد أن كانت تتجه لعدم التوزيع بالعام قبل الماضي.

وزاد عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية عن العام الماضي بسوق دبي المالي بنسبة 12.5% لتصل إلى 27 شركة من أصل 52 شركة مدرجة مقابل 24 شركة من أصل 50 شركة مدرجة. والأرباح المقررة من قبل الجمعيات العمومية لتلك الشركات والموزعة على المساهمين، والبالغة 24.71 مليار درهم، تعادل نحو 46% من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة خلال عام 2022.

وتصدر الشركات من حيث قيمة الزيادة بالتوزيعات النقدية، بنك المشرق بمقدار 1.6 مليار درهم عن العام السابق، تليه شركة إعمار العقارية التي رفعت توزيعاتها النقدية بمقدار 982.7 مليون درهم عن عام 2021.

وجاءت شركة تعاونية الاتحاد في صدارة قائمة الأعلى عائداً على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 9.1%، تليها شركة إعمار للتطوير بعائد 8.9%، تليها الوطنية للتأمينات العامة بعائد 8.6%.

وحلت رابعاً بتلك القائمة شركة دبي للاستثمار بعائد 8.2%.