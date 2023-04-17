تسوية مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية السابق بقيمة 620 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية التي وافقت على جميع البنود المدرجة في الاجتماع الذي عقد في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، الإثنين، ستتم التسوية التي تمت الموافقة عليها من الطرفين، عن طريق دفعتين نقديتين من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، بقيمة 620 مليون درهم، سيتم دفع 300 مليون درهم على 6 أقساط شهرية بقيمة 50 مليون درهم لأمين ( escrow agent ) ويجب تسويته في 6 أشهر، حيث سيتم استيفاء هذا المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية، وسيتم دفع 320 مليون درهم بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وسيتم استيفاء هذا المبلغ عن طريق بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأوراق المالية.