«إينوك» تطلق أسطوانات غاز جديدة شفافة

أعلنت شركة غاز الإمارات، التابعة لمجموعة «إينوك»، عن إطلاق الجيل الجديد من أسطوانات غاز البترول المسال المركبة في مناطق مختارة في إمارة دبي، وذلك في إطار سعي «إينوك» المتواصل لتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الغاز المنزلي لعملائها.

وأفادت «إينوك» في بيان اليوم، بأن أسطوانات الغاز الجديدة، التي ستكون متاحة أولاً في مناطق زعبيل وند الشبا وجميرا والقدرة والمرابع العربية، صنعت من مواد مركبة خفيفة الوزن، وتمتاز بهيكل شبه شفاف يتيح للمستهلكين ملاحظة مستوى الغاز فيها والتنبّه إلى ضرورة إعادة التعبئة، مشيرة إلى أن الأسطوانات الجديدة تتوافر حصرياً من الموزعين المعتمدين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «إطلاقنا للجيل الجديد من أسطوانات الغاز المركبة في دبي يؤكد على التزامنا بالمعايير الرفيعة للبيئة والصحة والسلامة في دولة الإمارات، إذ تمتاز الأسطوانات الجديدة بأنها مصنوعة من مواد مركبة متقدمة لتجعلها مقاومة للتآكل، بالإضافة إلى أن وزنها خفيف مما يجعلها خياراً آمناً للمطابخ، فضلا عن أنها ذات عمر أطول»، لافتا إلى توفير الأسطوانات الجديدة حالياً في مناطق محددة في دبي ثم سيتم توزيعها لاحقاً إلى مناطق أخرى من الإمارة.

وأضاف أن «غاز الإمارات» تسعى إلى توسيع نطاق توزيع هذه الأسطوانات إلى أحياء البرشاء والفرجان وجبل علي والمدينة الرياضية والمروج والينابيع والنخلة وغيرها، موضحا أن الشركة ستوفر الأسطوانات الجديدة بحجمين سعة 11 كيلوغراما و16 كيلوغراما.

وفي إطار جهودها للقضاء على ظاهرة الموزعين غير المعتمدين، دعت «غاز الإمارات» العملاء إلى شراء الأسطوانات من الموزعين المعتمدين فقط، وطلب فاتورة ضريبة القيمة المضافة عند الشراء، مؤكداة أن الموزعين المعتمدين يلتزمون بمعايير السلامة الصارمة في التعامل مع أسطوانات الغاز، ويشمل ذلك فحص الأسطوانة واختبارها والتأكد من صلاحيتها قبل كل تعبئة.

