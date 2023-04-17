«ديوا» تطلق برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة. وأفادت الهيئة بأن البرنامج يتضمن ثلاث ورش عمل تستمر كل منها من يومين إلى ثلاثة أيام، إضافة إلى جلسة ختامية في سبتمبر المقبل.

ولفتت الهيئة إلى أنها نظمت ورشة العمل الأولى ضمن البرنامج بمشاركة 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة، حيث تعرف الموظفون خلال الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى مختلف جوانب الاستدامة، إضافة إلى اكتساب مهارات في الابتكار والتواصل الفعال، بما يمكنهم من أن يكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تولي قيادة دولة الإمارات أهمية كبرى للاستدامة التي تعتبرها الركيزة الأساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي الهيئة، فإننا نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية، وتمكين الشباب المواطن، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، ولدينا العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة ضمن إطار مؤسسي متكامل لضمان استدامة النتائج، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما خلال (عام الاستدامة) الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في مدينة إكسبو دبي».

وأضاف: «يأتي تنظيم برنامج (سفراء شباب الهيئة للاستدامة) بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، في إطار رؤيتنا المشتركة حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة، وحرصنا على إعداد الشباب ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة يعملون على نشر مفهوم الاستدامة بين زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاهتمام بالبيئة، وضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

من جانبه، أكد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، أن الهيئة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الموظفين من خلال برامج تدريبية ومبادرات رائدة.

وأضاف أن الهيئة حققت نتائج قياسية عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسّسية بنسبة 92% في عام 2022.

وأشار بن سلمان إلى أن برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة» يهدف إلى إعداد الجيل المقبل من قادة الاستدامة في الهيئة القادرين على دفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، تماشياً مع رؤية القيادة بأن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها من خلال تمكين الشباب لقيادة مسيرة التنمية المستدامة.

يشار إلى إنه سيتم عقد الورشتين المتبقيتين من البرنامج خلال مايو ويوليو من العام الجاري. كما سيشارك سفراء شباب الهيئة للاستدامة في مشروع ابتكاري جماعي مصمم لتعزيز طموحات الهيئة في مجال الاستدامة

