أسواق الأسهم المحلية تربح 39 مليار درهم في مستهل جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 39 مليار درهم بنهاية تداولات اليوم الاثنين مستهل الأسبوع، وسط إدراج مجموعة "إم بي إم إي" بسوق أبوظبي إضافة لتزايد عمليات الشراء الانتقائي على الشركات الكبرى مع قرب الإعلان عن النتائج الفصلية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.329 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.368 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.752 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 616.29 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.18مليار درهم في سوق أبوظبي و376.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.91 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.24% ليغلق عند 9645.97 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق سوق دبي المالي بنحو 0.63% ليقفل عند 3513.89 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "ألفا ظبي" 4.03% و"فيرتيغلوب" 1.47% و"الدار العقارية" 1.74% و"ميتبلاي" 2.3% و"دانة غاز" 1.89%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 267.78 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 126.18 مليون درهم، ثم "فيرتيغلوب" بسيولة 97.1 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين إدراج أسهم مجموعة "إم بي إم إي" في سوق نمو تحت الرمز "MBME"، ورقم التعريف الدولي AEE01201M235، للتداول في السوق ضمن السوق الثاني.

وتعتبر مجموعة إم بي إم إي كيانا استثماريا منظما في إمارة أبوظبي، وقد تأسست لتكون أول كيان استثماري في مجال التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات يستثمر في حلول التكنولوجيا المالية المتكاملة مثل الخدمات المصرفية الرقمية وتحصيل المدفوعات.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.6% عند مستوى 3514 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 376 مليون درهم.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" بنسبة2.2%، وارتفع سهم الإثمار القابضة بنسبة 9.2%.

كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 4.7%، وارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 2%، وارتفع سهم ديار بنسبة 1.6%.

وأكثر الأسهم تداولا سهم سوق دبي المالي بـ 5.6% عند سعر 1.52 درهم وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم.