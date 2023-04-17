بيان من "فلاي دبي" بخصوص رحلاتها إلى السودان

ذكر متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، أنه نظرا للوضع الحالي في السودان، تم إلغاء جميع رحلات الشركة بين دبي والخرطوم خلال الفترة من 15 وحتى 25 أبريل، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول مسافري الترانزيت الذين يواصلون رحلاتهم إلى الخرطوم.

وقال المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب ومراجعة جدول رحلاتنا وفقًا لذلك".

وأضاف المتحدث: "يُنصح المسافرون المتأثرون بإلغاء الرحلات بالاتصال بمركز اتصال (فلاي دبي) في دبي، أو عبر متجر الشركة أو وكيل السفر الخاص بهم من أجل خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة".

وأكد أن "سلامة طواقمنا ومسافرينا هي أولويتنا الأولى"، قائلا: "نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر".