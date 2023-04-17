«مطارات دبي» و«إنوڤا» تتعاونان لاستقطاب الكوادر الإماراتية

وقّعت مؤسسة مطارات دبي التي تتولى عمليات تشغيل وتطوير مطار دبي الدولي ومطار «دبي ورلد سنترال»، مذكرة تفاهم مع «شركة إنوڤا لخدمات إدارة الطاقة والمرافق»، وهي مشروع مشترك بين «شركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول» و«شركة فيوليا»، بهدف تعزيز التعاون والجهود الرامية إلى دعم أجندة التوطين على مستوى الدولة، وتوفير وظائف حيوية للكوادر الإماراتية.



دعم التوطين

وأفادت «مطارات دبي» بأن الاتفاقية تأتي تماشياً مع أهداف برنامج «نافس» الهادف إلى تمكين الكفاءات المواطنة من الاندماج والعمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وفي إطار الاعتماد الصادر من مجلس الوزراء برفع نسب التوطين إلى 2% سنوياً، وتأكيداً على التزام «مطارات دبي» المتواصل بدعم الأجندة الوطنية، ومواصلة جهودها نحو تحقيق أهداف التوطين في عام 2023 وبحلول عام 2026، وما بعده، من خلال تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف شركات القطاع الخاص.



خطة استراتيجية

وستضع شركة «إنوڤا» خطة استراتيجية مقترحة تهدف إلى زيادة التوطين بنسبة 15% بحلول عام 2025 وعلى مدار فترة سريان الاتفاقية، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق نسبة التوطين الإجمالية لتمثل 15% من إجمالي عدد الموظفين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع المبادرة النوعية التي أطلقتها «مجموعة ماجد الفطيم» حول رفع نسبة التوطين، ودعم الأجندة الوطنية وأهداف برنامج «نافس»، والمساهمة بفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.



فرص عمل

وبموجب الاتفاقية، ستحرص كل من «مطارات دبي» و«إنوڤا» على توفير فرص عمل للكوادر المواطنة الحاصلة على فترة تدريب مناسبة، والخريجين الجدد، والكفاءات التي تتمتع بخبرة مهنية في المجالات الإدارية، والإشرافية والفنية على حد سواء، بهدف تعزيز تنافسيتهم وقدراتهم العملية ودعم مسيرتهم المهنية.

كما سيتم تنفيذ خطة العمل وفقاً لمراحل عدة تتضمن خضوع المواطنين الإماراتيين إلى تدريب شامل يُمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل ضمن قطاع الطيران.



استقطاب الكوادر

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي: «تُجدد (مطارات دبي) التزامها المطلق بدعم المبادرات والجهود الحكومية بشأن التوطين بما في ذلك برنامج (نافس)، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات».

وأضاف: «تُجسد شراكتنا مع (إنوڤا) خطوة إضافية في مسيرتنا التنموية، ونحن على ثقة بأن تطبيق خطة التوطين على مراحل متعددة سيسهم في تحقيق أهداف التوطين»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك نخبة من الكفاءات والكوادر الوطنية التي تتمتع بمهارات عالية، ويسعدنا استقطاب هذه الكوادر وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع الطيران.



دعم «نافس»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول، خليفة بن بريك: «تلتزم (ماجد الفطيم) بدعم برنامج (نافس) الذي أطلقته حكومة الإمارات بما يتماشى مع نمو المجتمعات التي نخدمها وتطورها ورفاهيتها». وأضاف: «ضاعفنا جهود التوطين لدينا وتجاوزنا الهدف الذي حددناه العام الماضي في هذا السياق، كما أننا ماضون في توظيف 3000 إماراتي وإضافتهم إلى القوى العاملة لدينا بحلول عام 2026. وكوننا شركة إماراتية، فإننا نؤمن بضرورة المساهمة بشكل فعّال في رعاية المواهب المحلية».



قطاع الطيران

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنوڤا»، رينو كابري: «فخورون بشراكتنا مع (مطارات دبي) وتوسيع التزامنا تجاه برنامج (نافس) في الإمارات، لا سيما في قطاع الطيران الذي يرسم ملامح المستقبل من خلال التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي».

وتابع: «نتشارك مع (مطارات دبي) في الأهداف الرامية إلى حماية البيئة، ومن خلال تفانينا لدمج حلول تخفّض استهلاك الطاقة مع إدارة المرافق، فنحن مستعدون لدعم المواهب الإماراتية، وتزويدها بالمعرفة العميقة والمهارات الفنية اللازمة لضمان بقاء الإمارات دولة رائدة في مجال التنمية المستدامة».



شركة «إنوڤا»

وتولي «إنوڤا» أولوية كبيرة نحو استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية ضمن خطتها الاستراتيجية، ما مكنها من تعزيز تنافسيتها بين غيرها من الشركات، وضمان نجاحها على المدى الطويل.

وقد تمكنت الشركة في عام 2022 من تعيين 30 مواطناً في قسم العمليات وخدمات الدعم في المقر الرئيسي للشركة في دبي، كما شهدت الشركة زيادة مضطردة في القوى العاملة الإماراتية لديها، ولا تزال تكرس جهودها لتطوير واستقطاب القوى العاملة المواطنة من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وستشكل مذكرة التفاهم بين «مطارات دبي» و«إنوڤا»، حجر الأساس لدعم القوى العاملة الوطنية الطموحة، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، وتسريع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.