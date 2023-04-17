«تكايا».. مشروع بحدائق موزعة على طوابق الـ «بوديوم»

يعتبر مشروع «تكايا»، الذي تعتزم «شركة الاتحاد العقارية» تنفيذه، إضافة قيمة لمنطقة «موتور سيتي» في دبي، بكلفة تبلغ 1.6 مليار درهم.

ويشمل المشروع متعدد الأغراض 788 وحدة عقارية موزعة على ثلاثة أبراج، فيما تشمل الوحدات 39 وحدة «تاون هاوس» وخمس فلل، إضافة إلى 744 شقة سكنية، و55 ألف قدم مربعة مساحات تجارية.

ويضم المشروع حدائق مرتفعة موزعة على طوابق الـ«بوديوم» بطول 450 متراً، ستربط مرافق المشروع، إضافة إلى مرافق شحن للمركبات الكهربائية وأنظمة عزل صوت.

تقدر مساحة المشروع الإجمالية 1.18 مليون قدم مربعة. يعد مشروع «تكايا» مثالاً جديداً على نجاح خطة التعافي الاستراتيجية للشركة، وتمهيداً لمرحلة النمو الجديدة.

يتوقع البدء في تنفيذ المشروع، الذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية، خلال الربع الثالث من عام 2023، وسيتم تسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من عام 2025.