«بيوت» يرصد المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق بأسعار مناسبة

رصد موقع «بيوت» العقاري التغيّرات التي طرأت على إيجارات سوق العقارات في دبي، خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، فضلاً عن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق سكنية بأسعار مناسبة، والشقق الفاخرة.

«قرية جميرا الدائرية»

وتصدّرت «قرية جميرا الدائرية» قائمة أكثر المناطق بحثاً لاستئجار شقق بأسعار مناسبة في دبي، في وقت شهدت فيه عقارات المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» بنسبة 23.5% ليصل إلى 36 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة وصالة بنسبة 15.2% إلى 51 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة بنسبة 15.1% ليصبح 73 ألف درهم سنوياً.

«بر دبي»

شهدت عقارات منطقة «بر دبي» ارتفاعاً في متوسط الإيجار السنوي لفئة «استوديو» إلى 33 ألف درهم سنوياً بنسبة صعود 7.29%، ولشقة مكونة من غرفة وصالة إلى 50 ألف درهم بنسبة ارتفاع 7.05%، ولشقة من غرفتين وصالة 70 ألف درهم بارتفاع نسبته 6.33%.

بدوره، ارتفع متوسط قيمة صفقات الإيجار في «بر دبي» بنسبة 2.09% ليصبح 54.240 ألف درهم.

منطقة «ديرة»

حلت منطقة «ديرة» في المرتبة الثالثة، إذ بلغ متوسط الإيجار السنوي لـ«استوديو» نحو 28 ألف درهم بارتفاع نسبته 9.60%، ولشقة من غرفة وصالة 43 ألف درهم بارتفاع نسبته 7.88%، ولشقة من غرفتين وصالة 62 ألف درهم، بزيادة نسبتها 5.69%.

وارتفع متوسط قيمة صفقات الإيجار في «بر دبي» بنسبة 2.8% إلى 46.674 ألف درهم.

مناطق أخرى

أظهر التقرير أن بعض المناطق الأكثر طلباً لاستئجار شقق بأسعار مناسبة في دبي شهد ارتفاعاً في متوسط القيمة الإيجارية مثل «النهدة»، حيث بلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة 35 ألف درهم سنوياً بعد ارتفاع نسبته 5.79%.

كما طرأ ارتفاع ملحوظ بنسبة 18.6% على القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في «واحة دبي للسيليكون» التي بلغت 29 ألف درهم سنوياً، في وقت شهدت فيه منطقة «النهدة» استقراراً في إيجار الـ«استوديو» عند 25 ألف درهم سنوياً.

شقق فاخرة

في سياق آخر، حظيت منطقة «دبي مارينا» بالمرتبة الأولى لاستئجار شقق فاخرة في دبي، خلال الربع الأول من عام 2023.

وارتفع متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة وصالة بنسبة 31.9% إلى 91 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتين وصالة بنسبة 36% إلى 139 ألف درهم.

كما ارتفع إيجار شقة من ثلاث غرف وصالة ليصل إلى 207 آلاف درهم سنوياً، بنسبة ارتفاع 38.5% هي الأعلى في «دبي مارينا».

«الخليج التجاري»

من جهتها، سجلت منطقة «الخليج التجاري» ارتفاعاً في متوسط القيمة الإيجارية لشقة فاخرة من غرفة وصالة بنسبة 26.5% ليصبح 78 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة بنسبة 33.8% إلى 118 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف وصالة بنسبة 24.7% إلى 159 ألف درهم سنوياً. كما زادت نسبة متوسط قيمة صفقات الإيجار بنحو 13.50% لتصبح 80.445 ألف درهم.

«داون تاون دبي»

سجلت منطقة «داون تاون دبي» المرتبة الثالثة على موقع «بيوت» كواحدة من أفضل المناطق لاستئجار شقق فاخرة خلال الربع الأول 2023، إذ ارتفع متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفة وصالة بنسبة 34.6% إلى 112 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتين وصالة بنسبة 67.7% إلى 219 ألف درهم سنوياً، ولشقة من ثلاث غرف وصالة بنسبة 31.2% إلى 326 ألف درهم سنوياً.

«نخلة جميرا»

وشهد المتوسط السنوي للقيمة الإيجارية لغرفة وصالة في «نخلة جميرا» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36.4% إلى 197 ألف درهم، في وقت سجل فيه متوسط القيمة الإيجارية لغرفتين وصالة في «مدينة محمد بن راشد» 165 ألف درهم، بعد ارتفاع نسبته 43.1%.