«أبوظبي الوطنية للتأمين» تعلن عن تعديلات هيكلية جديدة

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» عن تعديلات هيكلية جديدة في أعمال الشركة، شملت دمج مهام عمليات الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية، في خطوة تسهم في تعزيز مسيرة نمو الشركة، من خلال تطوير عملياتها التجارية بما يلبي تطلعات المتعاملين.

وتسهم التعديلات الهيكلية الجديدة في تبسيط العمليات، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحسين الكفاءة، بما يرسّخ مكانة الشركة لاعباً رئيساً في صناعة التأمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الوطنية للتأمين»، تشارالامبوس مايلوناس: «سيسهم فريق العمل الموسع، بما في ذلك مهام عمليات الاكتتاب والحسابات الاستراتيجية التي تم دمجها، في تعزيز إيرادات الشركة، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز رضا المتعاملين».