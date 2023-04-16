«كهرباء دبي» تطلق قمرها الاصطناعي «ديوا سات-2» لتطوير عملياتها

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) في ليتوانيا، في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في استخدام تقنيات الفضاء لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.

يتميّز القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2»، من نوع (6U)، بكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض. وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في سبعة نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة حريصة على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض».

وأضاف: «يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2021، إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه».

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تهدف إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية داعمة لشبكة الحوسبة السحابية الخاصة بالهيئة، لتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.