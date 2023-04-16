9.25 دراهم ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب، للأسبوع الثاني على التوالي، بين 3.75 و4.5 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي. فيما وصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى نحو 9.25 دراهم.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه رغم استمرار زيادة أسعار الذهب، إلا أن الأسواق شهدت تحسناً نسبياً ومحدوداً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «لما للمجوهرات»، أحمد سمره، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً نسبياً، وبمعدلات متباينة، مع اقتراب موسم عيد الفطر، وشراء بعض المتعاملين للهدايا، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين لشراء الهدايا من المشغولات الجديدة خلال أوقات مبكرة، قبل عطلة العيد».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكرا: «رغم مواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية، بدعم اقتراب عيد الفطر والعطلات، إذ يتجه متعاملون لشراء هدايا من المشغولات، استعداداً للسفر لقضاء عطلة العيد مع أسرهم».

وأشار إلى أن «الأسواق شهدت نمواً في إقبال متعاملين لبيع منتجات للسبائك والعملات الذهبية للمتاجر».

واعتبر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «اقتراب موسم عيد الفطر ينشّط الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية، ومن المتوقع نمو المبيعات بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع دخول عطلة العيد».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 247.75 درهماً، بارتفاع 4.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 229.5 درهماً، بزيادة 4.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 222.25 درهماً، بارتفاع 4.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 190.5 درهماً، بزيادة 3.75 دراهم.