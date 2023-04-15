«فلاي دبي» تطلق باقات عطلات العيد إلى وجهات مختارة

أطلقت شركة «فلاي دبي» باقاتها الخاصة من العطلات للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر ضمن عروض توفرها «عطلات من فلاي دبي» إلى عدد من وجهاتها المختارة ضمن شبكة الناقلة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن باقات العطلات الخاصة في العيد، تشمل رحلات الطيران والإقامة الفندقية، مشيرة إلى أنها تلبي احتياجات الباحثين عن عطلات الشواطئ أو مغامرات المدينة أو التجارب الترفيهية.

وأوضحت أن باقات العيد، تتوافر للسفر خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل 2023، وتشمل تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، إضافة إلى الإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليالٍ وفق قاعدة مشاركة شخصين بالغين في الغرفة.

وبيّنت الناقلة أن الوجهات المختارة، تشمل عاصمة أذربيجان، باكو ابتداء من 2299 درهماً للشخص، إضافة إلى العاصمة السريلانكية، كولومبو، بأسعار تبدأ من 2749 درهماً للشخص.

كما تشمل كرابي وباتايا في تايلاند، ابتداءً من سعر 2649 درهماً للشخص، فضلاً عن جزر المالديف بأسعار تبدأ من 5449 درهماً للشخص، إلى جانب العاصمة الأرمينية يريفان، بأسعار تبدأ من 2299 درهماً للشخص. يشار إلى أن «عطلات من فلاي دبي»، توفر منصة متكاملة تمكن العملاء من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات المصممة خصيصاً، والتي تشمل رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة التنقلات واستئجار السيارات وغير ذلك الكثير.

الباقات تشمل رحلات الطيران والإقامة الفندقية وتتوافر للسفر خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل.