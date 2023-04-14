"سكاي واردز طيران الإمارات" و"شاي دلما" يقدمان تجارب حصرية للأعضاء

أبرم "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء عملاء "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، شراكة مع شاي ديلما لمنح الأعضاء فرصة حصرية لزيارة مزارع الشاي الخصبة في سريلانكا.

واعتباراً من اليوم، يمكن للأعضاء المزايدة على الأميال مع Skywards Exclusives للحصول على فرصة للفوز بإقامة في منزل دلما.

وتشمل الفرصة الفريدة دروساً متقدمة في صنع الشاي، وتجربة طهي مستوحاة من الشاي، وتجارب إقران الطعام مع الشاي وزيارة واستكشاف حقول الشاي.

ويستطيع أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات" المزايدة ابتداءً من 200 ألف ميل، للفوز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى سريلانكا، تشمل ما يلي: تذكرتا سفر في درجة الأعمال مع "طيران الإمارات" من دبي إلى كولومبو، وإقامة 3 ليالٍ لشخصين في هيلتون كولومبو، وزيارة لمدة 3 ليالٍ إلى مزارع الشاي ومنزل الشاي السيلاني.

كما تشمل جلسة تعليمية مع نجل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دلما حول كيفية تذوق الشاي، وتناول طعام خاص يقترن بفن الطهي المستوحى من الشاي مع عائلة دلما، إضافة إلى عشاء من 7 أطباق يدخل الشاي كمكون فيها جميعاً.

ويشمل البرنامج، المواصلات من وإلى المطار، والوجبات في هيلتون كولومبو، وجميع الوجبات والمشروبات في مسارات الشاي السيلانية.

وقد حدد موعد البرنامج من 18 حتى 24 مايو 2023، للاحتفال باليوم العالمي للشاي في 21 مايو في قلب مزرعة شاي.

وتتمتع "طيران الإمارات" وشاي دلما بشراكة ناجحة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يُقدّم أفضل أنواع الشاي على متن الطائرة وفي صالات "طيران الإمارات" في جميع أنحاء العالم.

وتُعدّ طيران الإمارات في كل عام 33 مليون كوب من شاي دلما لعملائها من قائمة الشاي المنسقة.

ويتوفر أكثر من 10 أنواع مختلفة من الشاي على متن الطائرة، بما في ذلك الشاي السيلاني الأسود والشاي المغربي بالنعناع وشاي الإفطار.

ويمكن لركاب الدرجة الأولى الاستمتاع حصرياً بتذوق مزيج "شاي الإمارات" المميز المصنوع خصيصاً للناقلة، والمستوحى من نكهات الإمارات العربية المتحدة، ويحتوي على مكونات عطرية غنية من الورد واللوز والزنجبيل.

ويواصل "سكاي واردز طيران الإمارات"، تقديم مكافآت لا مثيل لها لأكثر من 30 مليون عضو في جميع أنحاء العالم على الأرض وفي الأجواء.

وتوفر مبادرة "سكاي واردز إكسكلوسيفز Skywards Exclusives" للأعضاء الوصول إلى تجارب حصرية من محفظة رعاية "طيران الإمارات" الواسعة.

ويمكن للأعضاء المزايدة واستبدال الأميال مقابل حضور بعض الأحداث الرياضية والثقافية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك مباريات ريال مدريد و"إيه سي ميلان" و"إس إل بنفيكا" وكأس الإمارات لكرة القدم وغيرها من الرياضات مثل الجولف والتنس والكريكيت وسباقات الخيل.