مؤشر سوق دبي المالي يرتفع لأعلى مستوى له منذ عام

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ عام خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة مع تزايد عمليات شراء انتقائية على أسهم كبرى ذات أساسات مالية قوية قبل إجازة عيد الفطر.

وبحلول الساعة 12:42 ظهرا بالتوقيت المحلي، تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3500 نقطة ليقفز لأعلى مستوياته منذ عام وتحديدًا منذ نهاية جلسة الخامس من أبريل 2022.

وتلقى مؤشر سوق دبي دعماً من صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 6 دراهم بتداولات 54.6 مليون درهم.

وارتفع سهم الخليج لملاحة 3.3% بتداولات 6 ملايين درهم، وإعمار للتطوير 0.17% عند 5.83 درهم بتداولات 4.9 مليون درهم.

ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنك المشرق 4.3% و«إثمار» 3.3% والسلام البحرين 2.8% و«دار التكافل» 2.7%.