مركز اتصال «مطارات دبي» يفوز بجائزتين دوليتين

نالت مؤسسة مطارات دبي، التي تتولى تشغيل وتطوير «مطار دبي الدولي» و«مطار دبي ورلد سنترال»، جائزتين دوليتين، مع حصول مركز الاتصال المتكامل على «جائزة ستيفي الذهبية»، و«الجائزة الدولية لتميز الأعمال»، تقديراً لتميزه في تقديم الخدمات للمسافرين.

وفازت «مطارات دبي» بالجائزة الذهبية عن فئة «مركز اتصال العام ـ حتى 100 مقعد»، وذلك في الدورة 17 من «جوائز ستيفي لخدمة العملاء»، بينما حصلت على الجائزة الذهبية في الجوائز الدولية لتميز الأعمال عن فئة «أفضل خدمة عملاء».

كما حازت «مطارات دبي» أيضاً «جائزة ستيفي» عن مشروعها الخاص بمركز الاتصال المتكامل، الذي يقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية، ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وكان المركز أطلق كجزء من مشروع تحسين تجربة الضيوف، إذ أظهر تقرير «المتسوق السري» زيادة ملحوظة في تقييم رضا العملاء، حيث ارتفعت من 8.6% إلى 96.5%.

وبفضل الاعتماد على أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية، والدردشة المباشرة، إضافة إلى الخيارات الجديدة، مثل المحادثات عبر «واتس آب»، ومنصات التواصل الاجتماعي، فإنه يمكن للمسافرين الاتصال بالمطار من خلال منصات متعددة، ما يوفر الراحة والسهولة أثناء زيارتهم لمطارات دبي.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في «مطارات دبي»، ميشيل لي: «نواصل التزامنا بتحسين تجربة السفر في جميع نقاط الخدمة في المطار. ويُعد الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين تأكيداً على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عملنا خلال الفترة الماضية، والتزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي المتمثلة في تقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين، وكذلك مع طموحنا في (مطارات دبي) لتقديم أفضل تجربة سفر لضيوفنا».

يذكر أن جوائز «ستيفي» السنوية للمبيعات وخدمة المتعاملين ظلت على مدار الـ17 عاماً الماضية معياراً لجوائز الأعمال الأولى في العالم، تقديراً لإنجازات مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين وتطوير الأعمال ومحترفي المبيعات.

وتستقبل المسابقة أكثر من 12 ألف ترشيح كل عام من منظمات متعددة القطاعات في 70 دولة. وشارك أكثر من 170 محترفاً من أنحاء العالم في التحكيم لاختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية العام الجاري. وتعتبر «الجائزة الدولية لتميز الأعمال» من أبرز الجوائز التي تمنح في العالم، تقديراً للجهود التي تبذلها المؤسسات العالمية عبر مختلف الفئات.